شاهد: مبادرة لتلوين حاويات القمامة في مدينة رفح





ورصدت عدسة "دنيا الوطن"، المبادرة التي أطلقها مجموعات شبابية وذلك لإضفاء طابع جمالي على المدينة.









خاص دنيا الوطنأطلق عدد من المواطنين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مبادرة لتلوين حاويات القمامة، ونشر رسائل بشأن فيروس (كورونا) وسبل محاربته، وذلك بعد استخدامها في اغلاق بعض الطرق بالمدينة.