شؤون فلسطينية

شاهد: مبادرة لتلوين حاويات القمامة في مدينة رفح

شاهد: مبادرة لتلوين حاويات القمامة في مدينة رفح
صورة من الفيديو
خاص دنيا الوطن
أطلق عدد من المواطنين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مبادرة لتلوين حاويات القمامة، ونشر رسائل بشأن فيروس (كورونا) وسبل محاربته، وذلك بعد استخدامها في اغلاق بعض الطرق بالمدينة.

ورصدت عدسة "دنيا الوطن"، المبادرة التي أطلقها مجموعات شبابية وذلك لإضفاء طابع جمالي على المدينة.

 


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