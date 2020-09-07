دولي

اقتحام قاعدة عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية وسرقة أسلحتها

اقتحام قاعدة عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية وسرقة أسلحتها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم مجهولون قاعدة عسكرية إسرائيلية في منطقة الجليل بالشمال، وسرقوا بعض أسلحتها.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "0404"، مساء الأحد، أن مجهولين اقتحموا قاعدة اللواء المركزي 769 في منطقة الجليل بالشمال الإسرائيلي، وسرقوا الكثير من الأسلحة بعد أن دخلوا إلى مخزن السلاح.

وأفاد الموقع الإلكتروني بأنه من بين ما تم سرقته 23 بندقية رمي قنابل، و15 بندقية أم – 16، مؤكدا أنه تم العثور على ثغرة في أحد جدر القاعدة العسكرية.

وأشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا موسعا في واقعة اختراق القاعدة العسكرية وسرقة أسلحتها، وبحث مدى تقديم مساعدة "للسارقين" من داخل القاعدة نفسها.

ويشار إلى أن القاعدة العسكرية للواء المركزي 769 في منطقة الجليل، تقع بالشمال الإسرائيلي وهي مسؤولة عن جزء من تأمين الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

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