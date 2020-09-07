أسطول أمريكي يُعلن اختفاء أحد عناصره في بحر العرب

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رام الله - دنيا الوطن

قالت إدارة الشؤون العامة للأسطول الخامس الأمريكي، إن قوات البحرية الأمريكية تبحث عن بحار مفقود في شمال بحر العرب.



وأوضح الأسطول الخامس، وفق (روسيا اليوم)، أن حاملة الطائرات (يو إس إس نيميتزCVN 68) وطراد الصواريخ الموجهة (يو إس إس برينستون سي جي 59) تجريان حاليا عمليات بحث وإنقاذ في شمال بحر العرب بعد تقارير عن فقدان بحار بالبحرية الأمريكية.



وحجبت البحرية الأمريكية اسم البحار في الوقت الحالي وفقا لسياسة البحرية والولايات المتحدة، حيث أكد الأسطول الخامس أنه سيتم توفير التحديثات عندما تصبح متاحة، فيما لم يذكر البيان الصادر ظروف الاختفاء أو أسبابها.