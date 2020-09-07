شؤون فلسطينية

فلسطين تحصل على الميدالية الفضية ببطولة جمال الخيول العربية في بلجيكا

فلسطين تحصل على الميدالية الفضية ببطولة جمال الخيول العربية في بلجيكا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال بسام زكارنة، نائب رئيس جمعية تسجيل الخيول العربية في فلسطين، إن فلسطين فازت بالميدالية الفضية في بطولة بلجيكا الدوليه للخيول العربيه الأصيلة.

وأوضح زكارنة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن مربط الربيع في ترمسعيا لصاحبة الفارس أشرف ربيع حقق انجازات كثير في بطولات الجمال للخيول العربية وبين انهحقق انجاز جديد مذهل لفلسطين حيث فاز المهر جاسر الربيع بالميدالية الفضيه في البطولة العالمية المرموقة للخيول العربية الأصيلة في مملكة بلجيكا.

وشارك مربط الربيع بهذه البطولة ممثلا لفلسطين وبحضور ومسانده بعثه وسفارة دولة فلسطين في بلجيكا.

ونقل زكارنة تحيات وتقدير اللواء جبرِيل الرجوب راعي الرياضة في فلسطين ورئيس المجلس الأعلى للرياضة والشباب، عصام القدومي أمين عام المجلس الأعلى للرياضة والشباب،  وللفارس الحاج اشرف ربيع على ما يقدمه من انجازات في مجال جمال الخيول العربية.

وأشار إلى أن مربط الربيع استطاع أن يصل العالمية ويحقق انجازات لفلسطين ويفوز بعده جوائز عالمية بخيوله العربية الأصيلة وهذا ما يفخر به المجلس. 

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