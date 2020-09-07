بعد زعم الاحتلال إطلاق بالونات من غزة.. ما مستقبل التهدئة الأخيرة؟
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
زعم إعلام الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، بأن مجموعة من البالونات الحارقة، أطلقت من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة، رغم توصل الوسيط القطري لتهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
والسؤال.. ما هو مستقبل التهدئة في قطاع غزة؟ وهل يمكن أن تعود حالة التصعيد مرة أخرى؟
أكد تيسير محيسن، المحلل السياسي، لـ"دنيا الوطن"، أن ما جرى تجديده من تفاهم مع الاحتلال الاسرائيلي بوساطة قطرية، مسقوف بزمن والذي حدد بشهرين مقبلين، وهما محل اختبار كبير من جهة الاحتلال، والوسيط القطري، هل يستطيع أن يضمن انفاذ كل ما تم الوعد به من خلال تطبيق بعض التفاهمات التي حصلت مسبقا ام لا.
وقال محسين: "غزة معنية ببقاء حالة الاحتلال الاسرائيلي مشدودة، وهذا يمكن ان يفسر الاستمرار المتقطع لاطلاق البالونات الحارقة من بعض الشبان على الحدود مع اراضينا المحتلة عام 48، من أجل إبقاء النظر مفتوحا تجاه هذه التفاهمات، وعدم الاعتقاد بأن غزة وفصائل العمل الوطني قد اكتفوا بما جرى التوصل اليه بوساطة قطرية، وأن الامور عادت بأدراجها للخلف بحالة من الهدوء التام".
وأشار المحلل السياسي، إلى أن فصائل المقاومة في قطاع غزة، معنية بإبقاء حالة الاشتباك قائمة، ولو بحدها الأدنى، حتى لا يتم الاعتقاد من قبل الاحتلال، ان هذا الامر انتهى بشكل كامل.
وقال: "المستقبل أعتقد أنه مشوباً بالتوتر، وان كان يغلب على الاوضاع العامة في قطاع غزة، انتشار وباء (كورونا)، إلا أن هذا الأمر لا يعني أن الأعين لا زالت تنظر مخرجات التعاطي من قبل دولة الاحتلال لما جرى حوله بوساطة قطرية".
من جانبه، أكد إبراهيم حبيب، المختص بالشأن الأمني، لـ"دنيا الوطن"، أن الاحتلال، يحاول قدر الإمكان، التهرب من الاستحقاقات التي فرضتها تلك الأدوات البسيطة، وبدعم من المقاومة الفلسطينية الممثلة بغرفة العمليات المشتركة، حتى لا يعطي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أي مكسب، وأن يدفع بالأمور إلى الانفجار الداخلي.
وقال حبيب: "قول الاحتلال، بأن هناك بالونات حارقة، انطلقت من قطاع غزة، هي محاولة للتنكر للاتفاق الذي تم، ولكن المقاومة حتى اللحظة، لم يصدر عنها أي بيان، وربما سيكون هناك إشارة لتأخير تنفيذ الاتفاق من جانب الاحتلال، والعودة للتفاهمات التي تم الاتفاق عليها في شباط/ فبراير 2020".
وفي السياق، أوضح المختص في الشأن الأمني، أن الاحتلال لا يعطي شيئاً بالمجان، وإنما يعطي تحت الضغط، لافتاً إلى أن الضامن لهذا الأمر، هو أن تبقى المقاومة جاهزة، وكذلك الأعمال السلمية الخشنة، لأنها تشكل إزعاجاً للاحتلال.
وقال: "أدرك الاحتلال الإسرائيلي تماماً بأنه لن يستطيع أن يوقف هذا الإزعاج إلا بالرضوخ لمطالبات المقاومة، وبالتالي يجب عليها أن تبقى متحفزة وحاضرة وجاهزة للتحرك في أي لحظة في حال عدم التزام الاحتلال بأي بند من البنود".
بدوره، أكد محمد أبو هربيد، المحلل السياسي، لـ"دنيا الوطن"، أن التهدئة الأخيرة، جاءت نتيجة لتحرك الوسطاء، وكان الاتفاق على أن يتم إيقاف البالونات مقابل فكفكة الأزمات الموجودة في قطاع غزة.
وأوضح أبو هربيد، أن المرحلة الحالية، هي مرحلة اختبار لجدية الاحتلال، ومدته شهر، وسيكون هناك تقييم للحالة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن إطلاق البالونات الأخيرة ليس له علاقة توجه من خلال الجهات المسؤولة، خاصة أن هذا الحراك الشعبي ليس منفصلاً عن التوجه الرسمي العام للفلسطينيين.
وقال أبو هربيد: "هذا الشهر هو كافٍ لاختبار جدية الاحتلال، وتبقى الأمور مفتوحة، لكن جهود الوسطاء، هي التي تحدد وجه المرحلة المقبلة".
في السياق، أكد المحلل السياسي، أن الاحتلال الإسرائيلي لن يعطي كل شيء، فهو إذا ما أعطى شيئاإ يكون في مصلحته، واذا ما خضع للمقاومة الفلسطينية، فإنه يعتبر ذلك تهديداً استراتيجياً على مستقبله، لأن هذا الاحتلال يعيش تحت الضغط، وبالتالي يريد المراوغة.
وقال: "نعتبر أنه بالاتفاق الأخير، فإن الاحتلال لبى احتياجات وشروط المقاومة، التي جاءت في عام 2014، فإذا لم يلتزم بهذه المطالب، فحتماً ذاهبون لعمل عسكري، وربما يكون عنيفاً".
زعم إعلام الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، بأن مجموعة من البالونات الحارقة، أطلقت من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة، رغم توصل الوسيط القطري لتهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
والسؤال.. ما هو مستقبل التهدئة في قطاع غزة؟ وهل يمكن أن تعود حالة التصعيد مرة أخرى؟
أكد تيسير محيسن، المحلل السياسي، لـ"دنيا الوطن"، أن ما جرى تجديده من تفاهم مع الاحتلال الاسرائيلي بوساطة قطرية، مسقوف بزمن والذي حدد بشهرين مقبلين، وهما محل اختبار كبير من جهة الاحتلال، والوسيط القطري، هل يستطيع أن يضمن انفاذ كل ما تم الوعد به من خلال تطبيق بعض التفاهمات التي حصلت مسبقا ام لا.
وقال محسين: "غزة معنية ببقاء حالة الاحتلال الاسرائيلي مشدودة، وهذا يمكن ان يفسر الاستمرار المتقطع لاطلاق البالونات الحارقة من بعض الشبان على الحدود مع اراضينا المحتلة عام 48، من أجل إبقاء النظر مفتوحا تجاه هذه التفاهمات، وعدم الاعتقاد بأن غزة وفصائل العمل الوطني قد اكتفوا بما جرى التوصل اليه بوساطة قطرية، وأن الامور عادت بأدراجها للخلف بحالة من الهدوء التام".
وأشار المحلل السياسي، إلى أن فصائل المقاومة في قطاع غزة، معنية بإبقاء حالة الاشتباك قائمة، ولو بحدها الأدنى، حتى لا يتم الاعتقاد من قبل الاحتلال، ان هذا الامر انتهى بشكل كامل.
وقال: "المستقبل أعتقد أنه مشوباً بالتوتر، وان كان يغلب على الاوضاع العامة في قطاع غزة، انتشار وباء (كورونا)، إلا أن هذا الأمر لا يعني أن الأعين لا زالت تنظر مخرجات التعاطي من قبل دولة الاحتلال لما جرى حوله بوساطة قطرية".
من جانبه، أكد إبراهيم حبيب، المختص بالشأن الأمني، لـ"دنيا الوطن"، أن الاحتلال، يحاول قدر الإمكان، التهرب من الاستحقاقات التي فرضتها تلك الأدوات البسيطة، وبدعم من المقاومة الفلسطينية الممثلة بغرفة العمليات المشتركة، حتى لا يعطي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أي مكسب، وأن يدفع بالأمور إلى الانفجار الداخلي.
وقال حبيب: "قول الاحتلال، بأن هناك بالونات حارقة، انطلقت من قطاع غزة، هي محاولة للتنكر للاتفاق الذي تم، ولكن المقاومة حتى اللحظة، لم يصدر عنها أي بيان، وربما سيكون هناك إشارة لتأخير تنفيذ الاتفاق من جانب الاحتلال، والعودة للتفاهمات التي تم الاتفاق عليها في شباط/ فبراير 2020".
وفي السياق، أوضح المختص في الشأن الأمني، أن الاحتلال لا يعطي شيئاً بالمجان، وإنما يعطي تحت الضغط، لافتاً إلى أن الضامن لهذا الأمر، هو أن تبقى المقاومة جاهزة، وكذلك الأعمال السلمية الخشنة، لأنها تشكل إزعاجاً للاحتلال.
وقال: "أدرك الاحتلال الإسرائيلي تماماً بأنه لن يستطيع أن يوقف هذا الإزعاج إلا بالرضوخ لمطالبات المقاومة، وبالتالي يجب عليها أن تبقى متحفزة وحاضرة وجاهزة للتحرك في أي لحظة في حال عدم التزام الاحتلال بأي بند من البنود".
بدوره، أكد محمد أبو هربيد، المحلل السياسي، لـ"دنيا الوطن"، أن التهدئة الأخيرة، جاءت نتيجة لتحرك الوسطاء، وكان الاتفاق على أن يتم إيقاف البالونات مقابل فكفكة الأزمات الموجودة في قطاع غزة.
وأوضح أبو هربيد، أن المرحلة الحالية، هي مرحلة اختبار لجدية الاحتلال، ومدته شهر، وسيكون هناك تقييم للحالة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن إطلاق البالونات الأخيرة ليس له علاقة توجه من خلال الجهات المسؤولة، خاصة أن هذا الحراك الشعبي ليس منفصلاً عن التوجه الرسمي العام للفلسطينيين.
وقال أبو هربيد: "هذا الشهر هو كافٍ لاختبار جدية الاحتلال، وتبقى الأمور مفتوحة، لكن جهود الوسطاء، هي التي تحدد وجه المرحلة المقبلة".
في السياق، أكد المحلل السياسي، أن الاحتلال الإسرائيلي لن يعطي كل شيء، فهو إذا ما أعطى شيئاإ يكون في مصلحته، واذا ما خضع للمقاومة الفلسطينية، فإنه يعتبر ذلك تهديداً استراتيجياً على مستقبله، لأن هذا الاحتلال يعيش تحت الضغط، وبالتالي يريد المراوغة.
وقال: "نعتبر أنه بالاتفاق الأخير، فإن الاحتلال لبى احتياجات وشروط المقاومة، التي جاءت في عام 2014، فإذا لم يلتزم بهذه المطالب، فحتماً ذاهبون لعمل عسكري، وربما يكون عنيفاً".
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