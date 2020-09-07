شؤون فلسطينية

بعد قرار (كابينت) بعدم الإفراج عن جثامين الشهداء.. هل اقتربت صفقة تبادل الأسرى؟

بعد قرار (كابينت) بعدم الإفراج عن جثامين الشهداء.. هل اقتربت صفقة تبادل الأسرى؟
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أصدر المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي (كابينت) قبل عدة أيام، قراراً بعدم الإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لديهم، وذلك بتوصية من بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي.

السؤال هنا، هل هذا القرار دفعة للأمام؛ لإتمام أي صفقة تبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي؟
أكد يونس الزرعي، المحلل السياسي، لـ"دنيا الوطن"، أن قرار (كابينت)، إسرائيلي، وليس له علاقة بالتأثير على (حماس) لدفعها نحو صفقة تبادل أسرى، لافتاً إلى أن هذا القرار، يأتي في سياق الاهتمام الإعلامي لحكومة نتنياهو، بشأن الجنود الأسرى في غزة أمام الرأي العام الإسرائيلي.

وحول ما إذا كان للوسطاء سواء المصريين أو القطريين، دور في قضية صفقة التبادل، أكد الزريعي، أن مصر وقطر لا تستطيعان الضغط بأي وسيلة من الوسائل على المقاومة الفلسطينية في سبيل إنجاز صفقة لا تلبي طموح المقاومة.

بدوره، أكد هاني حبيب، المحلل السياسي، لـ"دنيا الوطن"، أن قرار (كابينت)، أحد أشكال الضغط الإسرائيلي، من أجل فتح ملف إمكانية تحقيق صفقة، باتجاه تبادل الاسرى، ولكن في الوقت ذاته فإن هذا القرار، يأخذ بالاعتبار، الأوضاع الداخلية الإسرائيلية، خصوصاً فيما يتعلق بغانتس، الذي يريد أن يحسن من موقعه في الحكومة في ظل تراجع شعبيته، وفق استطلاعات الرأي الإسرائيلية.

وأوضح حبيب، أن وسائل الإعلام الإسرائيلية، أكدت أن غانتس أراد من خلال هذا القرار، أن يزيد من شعبيته، باعتباره أكثر تحديثاً، بموضوع الافراج عن الشهداء الأسرى المعتقلين في المقابر الإسرائيلية.

في السياق، أشار المحلل السياسي، إلى أن ملف الأسرى مؤجل لحين استقرار الأوضاع في إسرائيل، لافتاً إلى أن الذي يعيقه هو ضعف الحكومة الإسرائيلية، وعدم رغبة نتنياهو أو غانتس بالمخاطرة، بلتبية شروط المقاومة لفتح هذا الملف، وبالتالي هو شكل من أشكال التكتيكات الإسرائيلية؛ لمواجهة الضغوط، وخصوصاً من أهالي الأسرى، المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

من جانبه، أكد إياد القرا، الكاتب والمحلل السياسي، لـ"دنيا الوطن"، أن قرار (كابينت) لا يأتي في سياق امكانية اتمام أي صفقة تبادل أسرى، وإنما هو شكل من أشكال الضغط الإسرائيلي المتواصل في موضوع الأسرى.

وقال: "هذا الضغط يكون على جانبين، الأول ضغط على حركة حماس للكشف عن ما لديها من جنود، والثاني يصبح ورقة للتفاوض في حال انطلقت العملية، وبالتالي الاحتلال الاسرائيلي يحاول ان يدفع ثمنا أقل مما تطلبه المقاومة، وهذا سياسة معلنة".

وحول امكانية تدخل الوسطاء، أكد المحلل السياسي، أنه من الوارد ان يتدخل السفير القطري محمد العمادي لإتمام أي صفقة تبادل، لافتا إلى أنه في السابق عندما أعلن السفير القطري خلال زيارته للقطاع قبل عدة اشهر، أن جزءاً من النقاش هو حول التفاوض بموضوع الأسرى.

أخبار ذات صلة

فلسطين تحصل على الميدالية الفضية ببطولة جمال الخيول العربية في بلجيكا

فلسطين تحصل على الميدالية الفضية ببطولة جمال الخيول العربية في بلجيكا

بعد زعم الاحتلال إطلاق بالونات من غزة.. ما مستقبل التهدئة الأخيرة؟

بعد زعم الاحتلال إطلاق بالونات من غزة.. ما مستقبل التهدئة الأخيرة؟

استمرار تأثير موجة الحر الشديد على فلسطين حتى نهاية الأسبوع

استمرار تأثير موجة الحر الشديد على فلسطين حتى نهاية الأسبوع

عريقات يبحث مع الصفدي جهود حل الصراع مع إسرائيل

عريقات يبحث مع الصفدي جهود حل الصراع مع إسرائيل

شؤون اللاجئين بالمنظمة و&#34;جايكا&#34; يطلقان المرحلة الثانية من مشروع تحسين مخيمات اللاجئين

شؤون اللاجئين بالمنظمة و"جايكا" يطلقان المرحلة الثانية من مشروع تحسين مخيمات اللاجئين

محافظ غزة يشيد بالمبادرات المجتمعية في مواجهة وباء (كورونا)

محافظ غزة يشيد بالمبادرات المجتمعية في مواجهة وباء (كورونا)

شاهد: الوفد الوزاري يواصل لقاءاته وتفقد القطاعات في غزة

شاهد: الوفد الوزاري يواصل لقاءاته وتفقد القطاعات في غزة

جنين: تسجيل 14 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: تسجيل 14 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

فلسطين تحصل على الميدالية الفضية ببطولة جمال الخيول العربية في بلجيكا

فلسطين تحصل على الميدالية الفضية ببطولة جمال الخيول العربية في بلجيكا

عريقات يبحث مع الصفدي جهود حل الصراع مع إسرائيل

عريقات يبحث مع الصفدي جهود حل الصراع مع إسرائيل

شؤون اللاجئين بالمنظمة و&#34;جايكا&#34; يطلقان المرحلة الثانية من مشروع تحسين مخيمات اللاجئين

شؤون اللاجئين بالمنظمة و"جايكا" يطلقان المرحلة الثانية من مشروع تحسين مخيمات اللاجئين

محافظ غزة يشيد بالمبادرات المجتمعية في مواجهة وباء (كورونا)

محافظ غزة يشيد بالمبادرات المجتمعية في مواجهة وباء (كورونا)

قناة إسرائيلية: بيني غانتس يُروج لبناء حوالي 5000 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

قناة إسرائيلية: بيني غانتس يُروج لبناء حوالي 5000 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

الأمم المتحدة تُعلن توفير فرص عمل مؤقتة لـ 234 كادرًا طبيًا بغزة

الأمم المتحدة تُعلن توفير فرص عمل مؤقتة لـ 234 كادرًا طبيًا بغزة

التجمع الديمقراطي للمحامين: كلمة &#34;الديمقراطية&#34; بمؤتمر الأمناء العامين تُعبّر عن إرادة الشعب

التجمع الديمقراطي للمحامين: كلمة "الديمقراطية" بمؤتمر الأمناء العامين تُعبّر عن إرادة الشعب

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة: فتحنا تحقيقاً في 131 قضية على مستوى محافظات القطاع

"النيابة العامة" بغزة: فتحنا تحقيقاً في 131 قضية على مستوى محافظات القطاع

منوعات

&#34;عندي لك أشرطة من أيام أمريكا&#34;.. شاهد: ابتزاز الفاشينستا الكويتية نهى نبيل

"عندي لك أشرطة من أيام أمريكا".. شاهد: ابتزاز الفاشينستا الكويتية نهى نبيل

شاهد: شقيقة مايكل جاكسون تؤكد انحرافه الجنسي

شاهد: شقيقة مايكل جاكسون تؤكد انحرافه الجنسي

فيديو رومانسي يجمع هيفا وهبي بمعتصم النهار: تغزلت بعيونه وهكذا رد عليها

فيديو رومانسي يجمع هيفا وهبي بمعتصم النهار: تغزلت بعيونه وهكذا رد عليها

صورة: آخر إطلاله لأم محمود تشعل الإنترنت.. شاهدوا كيف أصبحت

صورة: آخر إطلاله لأم محمود تشعل الإنترنت.. شاهدوا كيف أصبحت

محامِ عن تسريب 25 فيديو لابنة نهى العمروسي: جنحة وانتهاك لحياتها الخاصة

محامِ عن تسريب 25 فيديو لابنة نهى العمروسي: جنحة وانتهاك لحياتها الخاصة

صور: &#34;ريا أبي راشد&#34; تفاجئ الجمهور بإطلاله جريئة..فكم فقدت من الوزن؟

صور: "ريا أبي راشد" تفاجئ الجمهور بإطلاله جريئة..فكم فقدت من الوزن؟

شاهد: رهف السُّعُودية إلى الواجهة مجددا بصور عارية

شاهد: رهف السُّعُودية إلى الواجهة مجددا بصور عارية

هل تعرفون أن هذه الممثلة الشابة هي إبنة الفنان سامح الصريطي؟

هل تعرفون أن هذه الممثلة الشابة هي إبنة الفنان سامح الصريطي؟

شاهد: مودل شمس ترقص على &#34;لقيت الطبطبة&#34;

شاهد: مودل شمس ترقص على "لقيت الطبطبة"

شاهد: شقيقة ميريام فارس تفوقها جمالاً وأنوثة.. فلماذا تخفيها؟

شاهد: شقيقة ميريام فارس تفوقها جمالاً وأنوثة.. فلماذا تخفيها؟

عربي

العراق: سقوط ثلاثة صواريخ على مطار بغداد الدولي

العراق: سقوط ثلاثة صواريخ على مطار بغداد الدولي

شاهد: مناطق في السودان تغرق بشكل كامل وأعداد الوفيات ترتفع لأكثر من 100

شاهد: مناطق في السودان تغرق بشكل كامل وأعداد الوفيات ترتفع لأكثر من 100

مدينة عربية تُسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض

مدينة عربية تُسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض

تحول خطير.. مصابون بفيروس (كورونا) بالأردن وضعهم &#34;خطر جداً&#34; ولا يعانون أمراضاً مزمنة

تحول خطير.. مصابون بفيروس (كورونا) بالأردن وضعهم "خطر جداً" ولا يعانون أمراضاً مزمنة