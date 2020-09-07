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مستشار السيسي يُطلق تحذيراً مهماً بشأن فيروس (كورونا)

مستشار السيسي يُطلق تحذيراً مهماً بشأن فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشئون الصحة، أن خطر الإصابة بفيروس (كورونا) لا يزال موجوداً، مستدركاً: "لكن أعداد الإصابة بالفيروس أصبحت أقل بكثير من الفترة السابقة".

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد.

وأكد تاج الدين على ضرورة الاستمرار في تطبيق الاجراءات الاحترازية حتى لو كان هناك حالة إصابة واحدة بكورونا لحين الخروج من فترة الخريف والشتاء.

وقال إن "حدة المرض أصبحت أقل وأعداد الإصابة انخفضت جدا، والحالات التي تحتاج لمستشفيات ورعاية مركزة انخفضت كثيرا، لكن الخطر لا يزال قائما".

وقال مستشار الرئيس المصري: "خلال الشتاء سيكون هناك خلط بين الانفلونزا الموسمية وفيروس كورونا المستجد"، مشيرا إلى أن ذلك يتزامن مع فتح المدارس والجامعات.

وقال: "هناك ضرورة لاستمرار الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، موضحا أنه لا يوجد دواء أو مصل مخصص لفيروس كورونا حتى الآن، وما يتم استخدامه من برتوكولات هي أدوية كانت موجودة بالفعل تستخدم لعلاج أمراض أخرى".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت، خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وارتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 77208 حالة، بينما أوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 130 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

ووصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، أمس السبت، إلى 99712 حالة.

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