شؤون فلسطينية

استمرار تأثير موجة الحر الشديد على فلسطين حتى نهاية الأسبوع

استمرار تأثير موجة الحر الشديد على فلسطين حتى نهاية الأسبوع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يستمر تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد لذا يستمر الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ورطبا في المناطق الساحلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجه مئوية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية  خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يتراجع تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد لتصبح اقل حدة مقارنة مع الأيام الماضية مع استمرار الجو حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يبقى تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد بحدة اقل مقارنة مع الأيام الماضية مع استمرار الجو حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يبقى تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد ويكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال الموجة شديدة الحرارة من:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-  خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 36-23 33-22 33-22 بيت لحم 36-23 33-22 33-22
رام الله والبيرة 35-22 32-21 32-21 طولكرم 34-24 33-23 33-23
نابلس 37-24 34-23 34-23 قلقيلية 34-24 33-23 33-23
جنين 38-26 35-24 35-24 سلفيت 36-23 33-22 33-22
طوباس 39-27 36-25 36-25 روابي 37-24 34-23 34-23
الخليل 36-22 32-21 32-21 غزه 33-25 31-24 31-24
أريحا 44-31 40-29 40-29 خانيونس 33-25 31-24 31-24
الأغوار الشمالية 42-29 38-27 38-27 رفح 34-24 32-24 32-24

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