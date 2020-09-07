عريقات يبحث مع الصفدي جهود حل الصراع مع إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الأحد، جهود إيجاد أفق لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.



جاء ذلك خلال لقاء جمع الصفدي وعريقات، في العاصمة عمان، التي وصلها الأخير، يوم الأحد، في زيارة رسمية غير محددة المدة، حسب بيان للخارجية الأردنية.



وأفاد البيان، أن الجانبين بحثا تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لإيجاد أفق حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين، وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



كما أكدا على ضرورة وقف إسرائيل جميع إجراءاتها غير الشرعية بالأراضي الفلسطينية، وخصوصا ضم الأراضي وبناء المستوطنات وتوسعتها بما يقوض حل الدولتين وجميع فرص تحقيق السلام العادل.



واعتبرا أن "تحقيق السلام العادل والدائم خيار استراتيجي طريقه حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".



ونقل البيان، عن عريقات تثمينه مواقف المملكة الأردنية ودورها في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.



كما أكد عريقات أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، لحماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم.



ومنذ بداية العام الجاري، يواجه الفلسطينيون تحديات متعددة، تمثلت في "صفقة القرن"، وهي خطة سياسية أمريكية مجحفة بحق الفلسطينيين، ثم مخطط إسرائيلي لضم نحو ثلث أراضي الضفة الغربية المحتلة، وبعده اتفاق الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما، الذي أعلن عنه في 13 آب/أغسطس الماضي.