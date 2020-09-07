شؤون اللاجئين بالمنظمة و"جايكا" يطلقان المرحلة الثانية من مشروع تحسين مخيمات اللاجئين

وعبر سفير اليابان لدى دولة فلسطين عن سعادته لانطلاق المرحلة الثانية من مشروع تحسين المخيمات، مقدراً في الوقت ذاته جهود دائرة شؤون اللاجئين ورئيسها د. ابو هولي في دعم المخيمات الفلسطينية ليست فقط في فلسطين بل في سوريا ولبنان في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المخيمات الفلسطينية مع جائحة (كورونا).



وقال انه في ظل الظروف الصعبة التي طرأت على الاراضي الفلسطينية نتيجة جائحة (كورونا) وحجب اموال المقاصة والوضع المالي الصعب الي تمر به الحكومة الفلسطينية نسعى الى تحديد اولويات مشاريع المنحة اليابانية لدولة فلسطين لتأمين سرعة الاستجابة لها.



واكد على استمرار دعم اليابان للشعب الفلسطيني، والمساهمة في تحسين حياة اللاجئين في المخيمات الفلسطينية من خلال المشاريع التي تمولها .



من جهته اكد الممثل العام لمكتب جايكا في فلسطين توشيا آبيه على اهمية مشروع تحسين المخيمات في تعزيز المنهجية الشمولية التشاركية في تحديد الاحتياجات ذات الأولوية للاجئين داخل مخيماتهم .



واعرب عن تقديره بالتزام دائرة شؤون اللاجئين ووزارة المالية تجاه المشروع في المرحلة الأولى والذي سيعزز في مرحلته الثانية لتحقيق اهدافه المرجوة .



فيما عبر مدير عام العلاقات الدولية والمشاريع بوزارة المالية والتخطيط ليلى صبيح شكرها للحكومة اليابانية وجايكا على دعم قطاع تحسين مخيمات اللاجئين في فلسطين مؤكدة على ان التنسيق بين وزارة المالية ودائرة شؤون اللاجئين على اتم الاستعداد والجهوزية لتنفيذ مشروع المنحة اليابانية .



واعتبرت ان مشروع تحسين المخيمات مهم ومصنف لدى وزارة المالية من ضمن المشاريع ذات الأولوية وتعمل على جلب تمويل من المانحين لدعم المشاريع للمخيمات التي تم تحديها كأولية للاجئين والمخيمات ضمن مخرجات المرحلة الأولى من المشروع .



وثمنت دعم اليابان للشعب الفلسطيني الذي وصفته بانه دعم تاريخ واستراتيجي للفلسطينيين منذ العام 1953 حيث كانت من الدول الاولى التي دعمت اللاجئين الفلسطينيين عبر (أونروا).



يشار الى ان دائرة شؤون اللاجئين شاركت في احتفالية اطلاق المرحلة الثانية من مشروع تحسين المخيمات بالإضافة الى د. ابو هولي مدير عام الاعلام والعلاقات العامة رامي المدهون ومدير مكتب رئيس الدائرة في المحافظات الجنوبية نبيهه الحافي وحضر من مكتب الممثلية اليابانية الى جانب السفير ماجوشي السيد ماتسوي ماساهيرو، وحضر عن مكتب جايكا في فلسطين بالإضافة الى آبيه ، ممثل جايكا في الضفة جونجي كواشيما ومسؤولة المشاريع نورس منصور ومدير مكتب جايكا في قطاع غزة ساهر يونس، وحضر عن وزارة المالية بالإضافة الى صبيح مسؤول ملف تنسيق المساعدات اليابانية فراس فرسخ.



ولفت أبو هولي إلى أن مشروع تحسين المخيمات عزز المشاركة المجتمعية في المخيمات، وحدد اولويات المخيمات واحتياجاتها، مؤكدا على اهمية المشاريع المنفذة من خلل جايكا ومساهمتها في تعزيز الشراكة الحقيقية لكافة المؤسسات داخل المخيمات لما لها من مردود ايجابي على تحسين حياة اللاجئين الفلسطينيين وأشاد به من خلال المساعدات الطارئة التي قدمتها الحكومة اليابانية مشكور مؤسسة جايكا لمواجهة جائحة (كورونا) للمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية.