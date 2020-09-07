محافظ غزة يشيد بالمبادرات المجتمعية في مواجهة وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد الوزير إبراهيم أبو النجا محافظ غزة، بكافة المبادرات المجتمعية التي يقوم بها أبناء شعبنا في مواجهة وباء (كورونا) والتي تعمل على التخفيف من وطأة تأثير هذا المرض.



وقال أبو النجا في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذه المبادرات المجتمعية التي تشمل توزيع المواد الغذائية ومواد التعقيم وحملات التوعية والمساندة وتشكيل اللجان وغيرها من المبادرات تدلل على مدى الوعي الذي يتسم به الشعب الفلسطيني وقدرته على التكيف مع جميع الظروف.



ودعا محافظ غزة الى تكثيف هذه المبادرات المجتمعية خاصة مع تفشي هذا المرض بشكل كبير في قطاع غزة مما أوجد ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة في ظل حالة الحظر والاغلاق .



وأكد على ضرورة التنسيق بين كافة هذه المبادرات المجتمعية والعمل على توزيع الجهود حتى تستفيد جميع المناطق بشكل عادل بما يضمن استفادة جميع المحتاجين منها.



وناشد أبو النجا أبناء شعبنا بضرورة دعم ومساندة هذه المبادرات المجتمعية وتقديم يد العون والمساعدة لهم، مع ضرورة الالتزام بأقصى درجات السلامة والوقاية.