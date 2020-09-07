العاهل السعودي لـ"ترامب": نقدر الجهود الأمريكية لإحلال السلام ونحرص على حل عادل للقضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، فجر اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وقال الملك سلمان وفق ما نقلت قناة (العربية): "نقدر الجهود الأمريكية لإحلال السلام بالمنطقة ونحرص على حل عادل للقضية الفلسطينية".
وأكد الملك سلمان حرص السعودية على الوصول لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، مشيداً بالجهود الأميركية لإحلال السلام في المنطقة.
أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، فجر اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وقال الملك سلمان وفق ما نقلت قناة (العربية): "نقدر الجهود الأمريكية لإحلال السلام بالمنطقة ونحرص على حل عادل للقضية الفلسطينية".
وأكد الملك سلمان حرص السعودية على الوصول لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، مشيداً بالجهود الأميركية لإحلال السلام في المنطقة.
كما بحث العاهل السعودي يبحث مع الرئيس الأميركي، أعمال مجموعة العشرين التي ترأسها السعودية، مؤكداً مواصلة جهود مجموعة الـ 20 لمواجهة وباء (كورونا) اجتماعيا واقتصاديا.
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