العراق: سقوط ثلاثة صواريخ على مطار بغداد الدولي





وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق: "سقوط ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، مساء اليوم الأحد. أحدها سقط على مرآب للسيارات في المطار المدني"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وأضافت خلية الإعلام الأمني: أن الصواريخ أطلق باتجاه مطار بغداد الدولي من منطقة الزيتون في قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد.





أعلنت مصادر أمنية عراقية، يوم الأحد، سقوط ثلاثة صواريخ، على مطار بغداد الدولي، فيما لم تذكر إن كان الحادث قد أسفر عن وقوع إصابات.