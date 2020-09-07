شاهد: الوفد الوزاري يواصل لقاءاته وتفقد القطاعات في غزة

رام الله - دنيا الوطنواصل الوفد الوزاري، برئاسة وزيرة الصحة، مي الكيلة، لقاءاته مع مختلف القطاعات الصحية والأهلية والمجتمع المدني في غزة، لليوم الثالث على التوالي؛ للاطلاع عن كثب على الأوضاع الصعبة في غزة مع تفشي وباء (كورونا) المستجد.ووفق موقع وزارة الصحة، فقد تفقدت الوزيرة الكيلة، والوفد الوزاري، مستشفى الشفاء، الذي يعد أكبر مستشفى في القطاع، غرب مدينة غزة، واطمأنوا على حالة المرضى والمستشفى، وجالوا في أقسامه، في ضوء ما يعانيه القطاع الصحي، جراء الحصار الإسرائيلي وجائحة (كورونا)، كما تفقدوا المختبر المركزي، الذي يتم فيه عمل التحاليل والفحوصات الخاصة بعينات الوباء في عيادة شهداء الرمال غرب مدينة غزة.وكان الوفد، قد اجتمع مع ممثلي المنظمات الأهلية والحقوقية، واطلع على الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية في غزة، إضافة إلى بحث دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز صمود أبناء شعبنا، والتحديات التي تواجهها في تأدية واجبها خدمة لأهالي القطاع.وضم الوفد إلى جانب الوزيرة الكيلة، وزيرة شؤون المرأة، آمال حمد، ووزير الثقافة، عاطف أبو سيف، ووزير الأشغال العامة والإسكان، محمد زيارة، ووزير الدولة للريادة والتمكين، أسامة السعداوي.يشار إلى أن الوفد الوزاري، حضر إلى غزة بتعليمات من الرئيس محمود عباس؛ للاطلاع على ما يعانيه القطاع في ضوء تفشي (كورونا).