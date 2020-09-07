جنين: تسجيل 14 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة النشطة في المحافظة إلى 88 حالة، جميعها قيد الحجر المنزلي باستثناء حالتان ترقدان في مستشفى هوجو تشافيز.
أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية في المحافظة.
وتوزعت الإصابات الجديدة، على "فحمة"، بواقع ثماني إصابات، و جنين، بواقع إصابتين، وإصابة في كل من: "عابا"، "اليامون"، "قباطية"، "سيريس"، فيما تم تسجيل خمس حالات تعافٍ.
وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة النشطة في المحافظة إلى 88 حالة، جميعها قيد الحجر المنزلي باستثناء حالتان ترقدان في مستشفى هوجو تشافيز.
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