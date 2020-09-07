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شؤون فلسطينية

جنين: تسجيل 14 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: تسجيل 14 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية في المحافظة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، على "فحمة"، بواقع ثماني إصابات، و جنين، بواقع إصابتين، وإصابة في كل من: "عابا"، "اليامون"، "قباطية"، "سيريس"، فيما تم تسجيل خمس حالات تعافٍ.

وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة النشطة في المحافظة إلى 88 حالة، جميعها قيد الحجر المنزلي باستثناء حالتان ترقدان في مستشفى هوجو تشافيز.

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