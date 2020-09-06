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بايدن يتقدم على ترامب بأحدث استطلاع رأي قبيل الانتخابات الأمريكية

بايدن يتقدم على ترامب بأحدث استطلاع رأي قبيل الانتخابات الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
أظهر استطلاع، أجراه مركز الأبحاث (You Gov) بطلب من قناة (CBS) الأمريكية، تقدم المرشح الديمقراطي لانتخابات رئاسة الولايات المتحدة، جون بايدن، على منافسه، الرئيس الحالي دونالد ترامب.

ووفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم) فقد تم خلال الاستبيان طرح سؤال على المستطلعين حول المرشح، الذي سيدعمونه في حال إجراء الانتخابات الآن، وقال 52% من المشاركين في الاستطلاع إنهم مستعدون لإعطاء أصواتهم لبايدن، بينما أعرب 42% فقط عن تأييدهم لترامب.

ورد نحو 3% من المستطلعين بالقول: إنهم يفضلون مرشحين آخرين، بينما ذكر 3% آخرين أنهم لا يريدون دعم أي من الساسة.

ومع ذلك أقر 49% من داعمي بايدن، بأنهم سيصوتون لصالحه فقط لأنهم يعارضون ترامب، وقال 73% من داعمي المرشح الجمهوري، إنهم سيؤيدوه لأنهم راضون عن نتائج رئاسته.

وأجرى مركز الأبحاث (You Gov) هذا الاستطلاع خلال الفترة من 2 إلى 4 أيلول/ سبتمبر، وشارك فيه 2.5 ألف شخص في كل أنحاء الولايات المتحدة.

وتشير نتائج الاستبيان إلى زيادة في تقدم بايدن على ترامب، حيث سبق أن أظهر استطلاع أجراه مركز (Emerson) أواخر آب/ أغسطس، أن المرشح الديمقراطي، يتغلب على منافسه الجمهوري بـ 2% فقط، بينما قال مركز (Harris) إن النائب السابق للرئيس الأمريكي، يتقدم على الرئيس الأمريكي الحالي بـ 6%.

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