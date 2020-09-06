قناة إسرائيلية: بيني غانتس يُروج لبناء حوالي 5000 وحدة استيطانية بالضفة الغربية



وأشارت القناة إلى أن آخر مرة، تمت فيها المصادقة على مخططات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، كانت في شباط/فبراير من هذا العام، عشية انتخابات آذار/ مارس.





وكان من المفترض عقد المؤتمر التالي في نهاية أيار/ مايو، ولكن منذ ذلك الحين، تم تأجيل الموعد من دون سبب.



في الأسابيع الأخيرة، تم تأجيل اجتماعات خاصة باللجنة بأوامر من نتنياهو، مما أدى إلى تجميد التخطيط الفعلي للبناء في الضفة المحتلة، هذا بالإضافة إلى إلغاء تطبيق السيادة على الضفة وغور الأردن.

رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، بأن وزير الجيش، بيني غانتس، يروج لبناء حوالي 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.وأضافت: أن غانتس يخطط لعقد اجتماع للمجلس الأعلى للتخطيط والبناء، الأسبوع المقبل، الذي سيوافق على البناء، ليس فقط في الكتل الاستيطانية الكبرى، بل أيضاً في (بيت إيل وشيلو ونوكديم وهار براخا وجنوب جبل الخليل)، متابعة: أنه مع العلم أن هذه الخطوة، تتطلب موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وكانت (القناة السابعة) الإسرائيلية، ذكرت الأسبوع الماضي، أن المجلس الأعلى للتخطيط، وهو الهيئة التي تصادق على مخططات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، كان من المفترض، أن يجتمع قبل أيام، ولكن تم إلغاء الاجتماع.