الأمم المتحدة تُعلن توفير فرص عمل مؤقتة لـ 234 كادرًا طبيًا بغزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، مساء اليوم الأحد، عن توفير فرص عمل مؤقتة لـ 234 كادرًا طبيًا، وتوزيعهم على مستشفيات قطاع غزة؛ للمساهمة في دعم القطاع الصحي، في مواجهة الجائحة، وتعويض النقص في الكادر الطبي.



وأوضح برنامج الأمم المتحدة في بيانٍ صحفي، أنه يستجيب للحالة الطارئة، التي يمر بها قطاع غزة؛ نظرًا للوضع الصحي المتردي قبل أزمة انتشار الفيروس.



وأضاف: "كمرحلة أولى قام البرنامج بتدريب 234 كادراً طبياً، ومن ثم توزيعهم على المؤسسات الصحية، ومراكز الحجر الصحي في القطاع، ضمن إجراءات السلامة والوقاية".



وأوضح، أنه تنوعت تخصصات الشباب والشابات الحاصلين على فرص العمل ما بين المهن الطبية والتحاليل الطبية وأخصائيي التخدير والتمريض وفني الأشعة والصيدلة والإدارة الطبية.



وبين البرنامج، أن ذلك يتم مع مراعاة معايير الاختيار، والتي تمثلت بأن يكون المستفيد بين 22 إلى 35 عامًا، وألا يكون مستفيداً من مشاريع تشغيل أخرى خلال 12 شهرًا السابقة، بالإضافة إلى أن يكون 40% من المستفيدين من النساء، وأن يقبل المستفيد العمل في الظروف الحالية، تحت انتشار الفيروس في القطاع.



ولفت إلى أن الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، تُمول مشروع التمكين الاقتصادي للشباب في قطاع غزة- تعزيز استجابة النظام الصحي والمعيشي في مواجهة فيروس (كوفيد- 19) بمبلغ 1.9 مليون دولار.



وذكر، أنه سيتم من خلاله، دعم القطاع الصحي، والقطاع الصناعي، والمؤسسات الصغيرة في قطاع غزة.