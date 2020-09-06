التجمع الديمقراطي للمحامين: كلمة "الديمقراطية" بمؤتمر الأمناء العامين تُعبّر عن إرادة الشعب

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رام الله - دنيا الوطن

قال التجمع الديمقراطي للمحامين الفلسطينيين: إن كلمة الجبهة الديمقراطية في مؤتمر الأمناء العامين، الذي عقد في بيروت والتي جاءت على لسان فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة، تعتبر موقفاً حقيقياً، يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني.



وأكد التجمع في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن كلمة سليمان، تعتبر مسؤولة؛ لما تحمله من مضامين سياسية مهمة، في ظل التحديات الكبرى، التي تواجه قضيتنا الوطنية، ومعاناة الشعب بأسره.



وثمن التأييد الواسع، الذي عبر عنه الكتاب المثقفين من مختف أطياف الشعب، معبراً عن أمله بتطبيق ما تم الاتفاق عليه.



وشدد التجمع الديمقراطي للمحامين الفلسطينيين، على ضرورة تنفيذ ما قدمه سليمان من رؤية، تحمل عنوان استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإيجاد آلية للتوافق الوطني، وإنشاء قيادة وطنية موحدة؛ لمواجهة الاستيطان والاحتلال، وممارسة المقاومة بكل أشكالها، وفي مقدمتها المقاومة الشعبية.