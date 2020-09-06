"النيابة العامة" بغزة: فتحنا تحقيقاً في 131 قضية على مستوى محافظات القطاع





وأضافت في بيانها اليومي، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن من بين القضايا، 59 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، بالإضافة إلى سبع قضايا، تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع، وعرض بضائع فاسدة.



وقالت: إن هناك قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات، وعدم الالتزام بحظر التجول والحجر الصحي، بالإضافة إلى 64 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام، والاستقرار المجتمعي.



وقالت النيابة العامة بغزة: إنها قامت باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، بينما عمدت إلى توقيف 37 متهماً على مختلف القضايا المذكورة.



وأكدت الاستمرار بالإجراءات بحق الآخرين، دون توقيف، مع أخذ التعهدات اللازمة، بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.



رام الله - دنيا الوطنأكدت النيابة العامة بغزة، اليوم الأحد، أنها فتحت تحقيقاً على مستوى محافظات القطاع، في 131 قضية.