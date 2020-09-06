هنية: رغم الخلافات السياسية هناك أصول وطنية لا يستطيع أحد أن يتجاوزها

قال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية: إن اجتماع "الأمناء العامون" جاء في مرحلة دقيقة، وأحد أهدافه، بجانب إنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني، تحصين البيت الفلسطيني، دون السماح باختراقه من أي جهة.



وأضاف في مقابلة مع (تلفزيون فلسطين): هذا وطننا وهذه قضيتنا ومن حق أي فلسطيني، أن يساهم في حماية البيت، لافتاً إلى أن شعبنا رغم التباينات، بين حماس والجهاد وفتح والجبهات، وكما "قال الرئيس محمود عباس، قد يكون هناك خلاف سياسي"، ولكن هناك أصول وطنية، لا يستطيع أحد أن يتجاوزها، وأحد الأصول أن الشعب هو الذي يختار قيادته.



وقال هنية: نحن نحترم إرادة الشعب، والمحاولات لإدخال أية أطراف من الخارج، لتتخذ قراراً باسم الشعب الفلسطيني، أو من هذا القبيل، لن تكون "ناجحة".



وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس): أن القدس هي القضية المحورية للصراع، وأقول لشعبنا الفلسطيني في القدس "أنتم مقدمة الجسر لأهلنا وأمتنا؛ للحفاظ على الأقصى، والتصدي للمخططات الإسرائيلية.



وقال هنية: نحن مطالبون اليوم، بأن نضع خطة لتعزيز صمود شعبنا في القدس، واليوم المطلوب من الكل الفلسطيني، أن يضع خطة للتصدي للمخططات الإسرائيلية، التي تستهدف القدس.



وأردف: حق العودة، يتعرض لمجزرة سياسية، بفعل البلطجة الأمريكية، وبعض الأطراف، يمكن أن تتعاطى مع هذه البلطجة.









رام الله - دنيا الوطن