شؤون فلسطينية

"القطاع الخاص": نُسخّر كل إمكانياتنا لاستعادة الوحدة الوطنية ونجاح جهود المصالحة

"القطاع الخاص": نُسخّر كل إمكانياتنا لاستعادة الوحدة الوطنية ونجاح جهود المصالحة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ثمن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني، نتائج اجتماع "الأمناء العامون" للفصائل الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية؛ لاستعادة الوحدة والدفاع عن الأرض والمقدسات، والتمسك بالثوابت الفلسطينية والوقوف في وجه المؤامرات، التي تحاك ضد شعبنا.

وأكد المجلس التنسيقي في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاجتماع، حمل رسالة مهمة داخلياً وخارجياً، مفادها أن الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والإسلامية، قادرة على مواجهة التحديات من خلال تماسكها ووحدتها، وقادر على إفشال كل المشاريع التي تستهدف المشروع الوطني.

وشدد على وحدة الصف الفلسطيني، ووقوفه خلف قيادته الشرعية، ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، وفصائلها، ودعمه لكافة المواقف الوطنية التي تتخذها المنظمة، خاصة في ظل هذه المرحلة الحرجة، التي تمر بها قضيتنا الوطنية، وتهديد حقوق شعبنا العظيم ومقدساته.

وأضاف المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، أن المرحلة الحالية لا تحتمل مزيداً من الإخفاقات، وأن الأيام المقبلة، يجب أن تحمل لشعبنا أملاً بالوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا المجلس، الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة التحرك الفوري والسريع؛ لإيجاد حلول للقضايا الفلسطينية العالقة، وزحزحة الاقتصاد الفلسطيني، بعد استعادة وحدته بين شقي الوطن، والعمل بشكل استراتيجي، يُحقق الأمل لشعبنا، الذي قدم الغالي والنفيس في سبيل حريته، وما زال.

وأشار المجلس إلى أنه يضع كافة إمكانياته من اجل تطبيق ما خرج به بيان الفصائل، في سبيل الحرية والاستقلال، واستعادة الوحدة، مؤكداً دعمه الكامل لعمل اللجان، التي انبثقت عن هذا الاجتماع المهم، وإنجاحها، وتحقيق أهدافها بإتمام المصالحة الفلسطينية، وإزالة العقبات أمامها.

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