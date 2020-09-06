إسرائيل: نتنياهو يُقرر تصنيف 40 مدينة بـ "مدن حمراء"



وقد اجتمع رئيس الوزراء مع رؤساء الأحزاب الدينية، على خلفية الانتقادات التي وجهها إليه هؤلاء الرؤساء، لشمل المدن والأحياء التي يقطنها المتزمتون في قائمة المناطق الحمراء.

قررت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تصنيف 40 مدينة في إسرائيل، بأنها "مدن حمراء"، في ضوء الارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا).وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إنه تم إقرار فرض إغلاق ليلي موحد لجميع هذه المدن، وإغلاق نظام التعليم فيها، بالإضافة إلى قيود على التجمهر.وكان نتنياهو، قد أرجأ جلسة اللجنة الوزارية الخاصة؛ لتحديد قائمة التجمعات السكنية الحمراء، التي سيفرض عليها الإغلاق ابتداءً من يوم غد، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).