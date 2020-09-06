دولي

إسرائيل: نتنياهو يُقرر تصنيف 40 مدينة بـ "مدن حمراء"

إسرائيل: نتنياهو يُقرر تصنيف 40 مدينة بـ "مدن حمراء"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تصنيف 40 مدينة في إسرائيل، بأنها "مدن حمراء"، في ضوء الارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا).

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إنه تم إقرار فرض إغلاق ليلي موحد لجميع هذه المدن، وإغلاق نظام التعليم فيها، بالإضافة إلى قيود على التجمهر.

وكان نتنياهو، قد أرجأ جلسة اللجنة الوزارية الخاصة؛ لتحديد قائمة التجمعات السكنية الحمراء، التي سيفرض عليها الإغلاق ابتداءً من يوم غد، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وقد اجتمع رئيس الوزراء مع رؤساء الأحزاب الدينية، على خلفية الانتقادات التي وجهها إليه هؤلاء الرؤساء، لشمل المدن والأحياء التي يقطنها المتزمتون في قائمة المناطق الحمراء.

أخبار ذات صلة

تركيا: ندعو كوسوفو لعدم فتح سفارة لها في القدس

تركيا: ندعو كوسوفو لعدم فتح سفارة لها في القدس

مسؤول إيراني: الإمارات ستكون بدائرة ردنا إذا استهدفت إسرائيل أمننا القومي انطلاقاً من الخليج

مسؤول إيراني: الإمارات ستكون بدائرة ردنا إذا استهدفت إسرائيل أمننا القومي انطلاقاً من الخليج

إسرائيل: وفيات (كورونا) ترتفع إلى 1012 وتسجيل 954 إصابة جديدة

إسرائيل: وفيات (كورونا) ترتفع إلى 1012 وتسجيل 954 إصابة جديدة

إسرائيل: قرار بفرض نظام منع التجوال الليلي على المناطق الموبوءة

إسرائيل: قرار بفرض نظام منع التجوال الليلي على المناطق الموبوءة

منذ 23 مايو.. بريطانيا تسجل أعلى مستوى من الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

منذ 23 مايو.. بريطانيا تسجل أعلى مستوى من الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

جيش الاحتلال يجري مناورة غداً في &#34;كريات شمونة&#34; وصفد وحيفا

جيش الاحتلال يجري مناورة غداً في "كريات شمونة" وصفد وحيفا

سرقوا أسلحة.. القناة 13 الاسرائيلية: مجهولون دخلوا لقاعدة كبيرة بالجليل قرب الحدود مع لبنان

سرقوا أسلحة.. القناة 13 الاسرائيلية: مجهولون دخلوا لقاعدة كبيرة بالجليل قرب الحدود مع لبنان

إندونيسيا تتخطى عتبة الـ8000 وفاة بفيروس (كورونا)

إندونيسيا تتخطى عتبة الـ8000 وفاة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة: فتحنا تحقيقاً في 131 قضية على مستوى محافظات القطاع

"النيابة العامة" بغزة: فتحنا تحقيقاً في 131 قضية على مستوى محافظات القطاع

&#34;القطاع الخاص&#34;: نُسخّر كل إمكانياتنا لاستعادة الوحدة الوطنية ونجاح جهود المصالحة

"القطاع الخاص": نُسخّر كل إمكانياتنا لاستعادة الوحدة الوطنية ونجاح جهود المصالحة

الجوجو: استأنفنا عمل المحاكم الشرعية بغزة بضوابط معينة

الجوجو: استأنفنا عمل المحاكم الشرعية بغزة بضوابط معينة

أعمال عربدة للمستوطنين جنوب نابلس وإغلاق حاجز حوارة

أعمال عربدة للمستوطنين جنوب نابلس وإغلاق حاجز حوارة

الخارجية: 247 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية في العالم

الخارجية: 247 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية في العالم

الاحتلال يستدعي مقدسية للتحقيق ويُسلّم نجليها بلاغًا للمحاكمة

الاحتلال يستدعي مقدسية للتحقيق ويُسلّم نجليها بلاغًا للمحاكمة

وفاة طفل بحادث سير في خانيونس

وفاة طفل بحادث سير في خانيونس

البرغوثي يطلع وزير الشؤون الخارجية الألماني على مخاطر الاستيطان ومخططات الضم

البرغوثي يطلع وزير الشؤون الخارجية الألماني على مخاطر الاستيطان ومخططات الضم

منوعات

&#34;عندي لك أشرطة من أيام أمريكا&#34;.. شاهد: ابتزاز الفاشينستا الكويتية نهى نبيل

"عندي لك أشرطة من أيام أمريكا".. شاهد: ابتزاز الفاشينستا الكويتية نهى نبيل

شاهد: شقيقة مايكل جاكسون تؤكد انحرافه الجنسي

شاهد: شقيقة مايكل جاكسون تؤكد انحرافه الجنسي

فيديو رومانسي يجمع هيفا وهبي بمعتصم النهار: تغزلت بعيونه وهكذا رد عليها

فيديو رومانسي يجمع هيفا وهبي بمعتصم النهار: تغزلت بعيونه وهكذا رد عليها

صورة: آخر إطلاله لأم محمود تشعل الإنترنت.. شاهدوا كيف أصبحت

صورة: آخر إطلاله لأم محمود تشعل الإنترنت.. شاهدوا كيف أصبحت

محامِ عن تسريب 25 فيديو لابنة نهى العمروسي: جنحة وانتهاك لحياتها الخاصة

محامِ عن تسريب 25 فيديو لابنة نهى العمروسي: جنحة وانتهاك لحياتها الخاصة

صور: &#34;ريا أبي راشد&#34; تفاجئ الجمهور بإطلاله جريئة..فكم فقدت من الوزن؟

صور: "ريا أبي راشد" تفاجئ الجمهور بإطلاله جريئة..فكم فقدت من الوزن؟

شاهد: رهف السُّعُودية إلى الواجهة مجددا بصور عارية

شاهد: رهف السُّعُودية إلى الواجهة مجددا بصور عارية

هل تعرفون أن هذه الممثلة الشابة هي إبنة الفنان سامح الصريطي؟

هل تعرفون أن هذه الممثلة الشابة هي إبنة الفنان سامح الصريطي؟

شاهد: مودل شمس ترقص على &#34;لقيت الطبطبة&#34;

شاهد: مودل شمس ترقص على "لقيت الطبطبة"

شاهد: شقيقة ميريام فارس تفوقها جمالاً وأنوثة.. فلماذا تخفيها؟

شاهد: شقيقة ميريام فارس تفوقها جمالاً وأنوثة.. فلماذا تخفيها؟

عربي

مدينة عربية تُسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض

مدينة عربية تُسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض

تحول خطير.. مصابون بفيروس (كورونا) بالأردن وضعهم &#34;خطر جداً&#34; ولا يعانون أمراضاً مزمنة

تحول خطير.. مصابون بفيروس (كورونا) بالأردن وضعهم "خطر جداً" ولا يعانون أمراضاً مزمنة

مصر والبحرين ترحبان بأي مبادرات لتحقيق السلام

مصر والبحرين ترحبان بأي مبادرات لتحقيق السلام

العراق.. &#34;المادة العقدة&#34; تعرقل قانون الانتخابات

العراق.. "المادة العقدة" تعرقل قانون الانتخابات