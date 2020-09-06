اشتية: نحن في الربع ساعة الأخير من أزماتنا المالية والاقتصادية





رام الله - دنيا الوطنوجه رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الأحد، رسالة إلى الطلبة والمعلمين في أول أيام بدء العام الدراسي الجديد، في ظل تفشي فيروس (كورونا) المستجد.وقال اشتية لـ "المعلمين": "نحن في الربع ساعة الأخيرة من أزماتنا المالية والاقتصادية"، مشيراً إلى أن الجهل أخطر من كل الأوبئة؛ بالعلم نهزم المرض والفقر والاحتلال، مضيفاً: "بإصراركم وعزيمتكم، سنتمكن من عبور هذه المرحلة بأمان".إلى ذلك، فقد عاد 300 ألف طالب في الضفة الغربية والقدس، إلى مقاعدهم الدراسية، اليوم الأحد، وذلك وفق إجراءات احترازية، اتخذتها وزارة التربية والتعليم.وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، إن 300 ألف طالب وطالبة، توجهوا إلى مدارسهم في الضفة الغربية اليوم، بعد انقطاع لستة أشهر بسبب جائحة (كورونا).