شؤون فلسطينية

اشتية: نحن في الربع ساعة الأخير من أزماتنا المالية والاقتصادية

اشتية: نحن في الربع ساعة الأخير من أزماتنا المالية والاقتصادية
رئيس الوزراء د.محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
وجه رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الأحد، رسالة إلى الطلبة والمعلمين في أول أيام بدء العام الدراسي الجديد، في ظل تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

وقال اشتية لـ "المعلمين": "نحن في الربع ساعة الأخيرة من أزماتنا المالية والاقتصادية"، مشيراً إلى أن الجهل أخطر من كل الأوبئة؛ بالعلم نهزم المرض والفقر والاحتلال، مضيفاً: "بإصراركم وعزيمتكم، سنتمكن من عبور هذه المرحلة بأمان".

إلى ذلك، فقد عاد 300 ألف طالب في الضفة الغربية والقدس، إلى مقاعدهم الدراسية، اليوم الأحد، وذلك وفق إجراءات احترازية، اتخذتها وزارة التربية والتعليم.

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، إن 300 ألف طالب وطالبة، توجهوا إلى مدارسهم في الضفة الغربية اليوم، بعد انقطاع لستة أشهر بسبب جائحة (كورونا).

 

أخبار ذات صلة

التجمع الديمقراطي للمحامين: كلمة &#34;الديمقراطية&#34; بمؤتمر الأمناء العامين تُعبّر عن إرادة الشعب

التجمع الديمقراطي للمحامين: كلمة "الديمقراطية" بمؤتمر الأمناء العامين تُعبّر عن إرادة الشعب

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة: فتحنا تحقيقاً في 131 قضية على مستوى محافظات القطاع

"النيابة العامة" بغزة: فتحنا تحقيقاً في 131 قضية على مستوى محافظات القطاع

هيئة حقوقية تُهيب بأفراد الشرطة مراعاة الظروف النفسية والحالات الانفعالية للمواطنين بقطاع غزة

هيئة حقوقية تُهيب بأفراد الشرطة مراعاة الظروف النفسية والحالات الانفعالية للمواطنين بقطاع غزة

هنية: رغم الخلافات السياسية هناك أصول وطنية لا يستطيع أحد أن يتجاوزها

هنية: رغم الخلافات السياسية هناك أصول وطنية لا يستطيع أحد أن يتجاوزها

&#34;القطاع الخاص&#34;: نُسخّر كل إمكانياتنا لاستعادة الوحدة الوطنية ونجاح جهود المصالحة

"القطاع الخاص": نُسخّر كل إمكانياتنا لاستعادة الوحدة الوطنية ونجاح جهود المصالحة

الجوجو: استأنفنا عمل المحاكم الشرعية بغزة بضوابط معينة

الجوجو: استأنفنا عمل المحاكم الشرعية بغزة بضوابط معينة

أعمال عربدة للمستوطنين جنوب نابلس وإغلاق حاجز حوارة

أعمال عربدة للمستوطنين جنوب نابلس وإغلاق حاجز حوارة

الخارجية: 247 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية في العالم

الخارجية: 247 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية في العالم

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة: فتحنا تحقيقاً في 131 قضية على مستوى محافظات القطاع

"النيابة العامة" بغزة: فتحنا تحقيقاً في 131 قضية على مستوى محافظات القطاع

&#34;القطاع الخاص&#34;: نُسخّر كل إمكانياتنا لاستعادة الوحدة الوطنية ونجاح جهود المصالحة

"القطاع الخاص": نُسخّر كل إمكانياتنا لاستعادة الوحدة الوطنية ونجاح جهود المصالحة

الجوجو: استأنفنا عمل المحاكم الشرعية بغزة بضوابط معينة

الجوجو: استأنفنا عمل المحاكم الشرعية بغزة بضوابط معينة

أعمال عربدة للمستوطنين جنوب نابلس وإغلاق حاجز حوارة

أعمال عربدة للمستوطنين جنوب نابلس وإغلاق حاجز حوارة

الخارجية: 247 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية في العالم

الخارجية: 247 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية في العالم

الاحتلال يستدعي مقدسية للتحقيق ويُسلّم نجليها بلاغًا للمحاكمة

الاحتلال يستدعي مقدسية للتحقيق ويُسلّم نجليها بلاغًا للمحاكمة

وفاة طفل بحادث سير في خانيونس

وفاة طفل بحادث سير في خانيونس

البرغوثي يطلع وزير الشؤون الخارجية الألماني على مخاطر الاستيطان ومخططات الضم

البرغوثي يطلع وزير الشؤون الخارجية الألماني على مخاطر الاستيطان ومخططات الضم

منوعات

&#34;عندي لك أشرطة من أيام أمريكا&#34;.. شاهد: ابتزاز الفاشينستا الكويتية نهى نبيل

"عندي لك أشرطة من أيام أمريكا".. شاهد: ابتزاز الفاشينستا الكويتية نهى نبيل

شاهد: شقيقة مايكل جاكسون تؤكد انحرافه الجنسي

شاهد: شقيقة مايكل جاكسون تؤكد انحرافه الجنسي

فيديو رومانسي يجمع هيفا وهبي بمعتصم النهار: تغزلت بعيونه وهكذا رد عليها

فيديو رومانسي يجمع هيفا وهبي بمعتصم النهار: تغزلت بعيونه وهكذا رد عليها

صورة: آخر إطلاله لأم محمود تشعل الإنترنت.. شاهدوا كيف أصبحت

صورة: آخر إطلاله لأم محمود تشعل الإنترنت.. شاهدوا كيف أصبحت

محامِ عن تسريب 25 فيديو لابنة نهى العمروسي: جنحة وانتهاك لحياتها الخاصة

محامِ عن تسريب 25 فيديو لابنة نهى العمروسي: جنحة وانتهاك لحياتها الخاصة

صور: &#34;ريا أبي راشد&#34; تفاجئ الجمهور بإطلاله جريئة..فكم فقدت من الوزن؟

صور: "ريا أبي راشد" تفاجئ الجمهور بإطلاله جريئة..فكم فقدت من الوزن؟

شاهد: رهف السُّعُودية إلى الواجهة مجددا بصور عارية

شاهد: رهف السُّعُودية إلى الواجهة مجددا بصور عارية

هل تعرفون أن هذه الممثلة الشابة هي إبنة الفنان سامح الصريطي؟

هل تعرفون أن هذه الممثلة الشابة هي إبنة الفنان سامح الصريطي؟

شاهد: مودل شمس ترقص على &#34;لقيت الطبطبة&#34;

شاهد: مودل شمس ترقص على "لقيت الطبطبة"

شاهد: شقيقة ميريام فارس تفوقها جمالاً وأنوثة.. فلماذا تخفيها؟

شاهد: شقيقة ميريام فارس تفوقها جمالاً وأنوثة.. فلماذا تخفيها؟

عربي

مدينة عربية تُسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض

مدينة عربية تُسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض

تحول خطير.. مصابون بفيروس (كورونا) بالأردن وضعهم &#34;خطر جداً&#34; ولا يعانون أمراضاً مزمنة

تحول خطير.. مصابون بفيروس (كورونا) بالأردن وضعهم "خطر جداً" ولا يعانون أمراضاً مزمنة

مصر والبحرين ترحبان بأي مبادرات لتحقيق السلام

مصر والبحرين ترحبان بأي مبادرات لتحقيق السلام

العراق.. &#34;المادة العقدة&#34; تعرقل قانون الانتخابات

العراق.. "المادة العقدة" تعرقل قانون الانتخابات