الخارجية: 247 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية في العالم





وبذلك يرتفع عدد الوفيات بالفيروس في صفوف الجاليات، إلى 247 حالة، والاصابات إلى 5848، فيما وصل عدد حالات التعافي لـ 1978.



وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، بتسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية بفيروس كورونا، للمواطن عبد الحميد سعيد سليم السقا (78 عاما)، والمواطن منير علي محمد كحيل (80 عاما)، والمواطن صابر محمد كنعان(73 عاما) ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية الى 82 حالة.



وأعلن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة تسجيل عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في دالاس واوهايو ونيوجيرسي، ليرتفع عدد الاصابات الى 3543 إصابة، فيما لم تسجل اية حالة وفاة لهذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة 74 حالة.



وبين فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الاجلاء، بمغادرة دفعة جديدة من الأحباب العالقين في الوطن اليوم الى مصر، ولندن، وايرلندا، وتركيا للالتحاق بأعمالهم واسرهم ودراستهم.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين مساء اليوم الأحد، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في العالم بفيروس (كورونا).