دولي

مسؤول إيراني: الإمارات ستكون بدائرة ردنا إذا استهدفت إسرائيل أمننا القومي انطلاقا من الخليج

مسؤول إيراني: الإمارات ستكون بدائرة ردنا إذا استهدفت إسرائيل أمننا القومي انطلاقا من الخليج
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وجه مسؤول إيراني رفيع اليوم الأحد، تهديداً شديد اللهجة لدولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية اتفاقها التطبيعي مع إسرائيل برعاية أمريكية.

وقال مستشار رئيس البرلمان الإيراني، أمير اللهيان: إن الإمارات ستكون بدائرة ردنا، إذا استهدفت إسرائيل أمننا القومي انطلاقا من الخليج، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).

وأضاف: "نقول لمحمد بن زايد وللإمارات ألا يبنوا سياساتهم وقراراتهم بناء على الأوهام"، مشيراً إلى أن "خطوة الإمارات بالتطبيع مع إسرائيل تزعزع أمن الخليج وأبوظبي تتحمل مسؤولية ذلك"، وفق تعبيره.

وتابع اللهيان: أن "على الإمارات التراجع عن تحالفها مع الكيان الصهيوني لتجنب مزيد من الصراعات".

يشار إلى أن الإمارات وإسرائيل توصلتا لاتفاق بتطبيع العلاقات بين الجانبين، وفق معاهدة سلام برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المرجح أن يتم التوقيع على المعاهدة في 13 من أيلول/سبتمبر الجاري، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

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