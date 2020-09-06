قوات الاحتلال تستدعي مقدسية للتحقيق وتسلم نجليها بلاغاً للمحاكمة

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، المقدسية حياة الزغل من بلدة سلوان للتحقيق، كما سلمت نجليها حسين 17 عاما وإبراهيم 16 عاما بلاغا لمحاكمتهما يوم الثلاثاء القادم.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت عائلة الزغل" الأم والأب ونجليهما" بتاريخ 5/7/2019 واعتدت عليهم بالضرب وأصيبت حينها الوالدة بكسور وبقية العائلة برضوض مختلفة.



وبعد يوم من الاعتقال أفرجت قوات الاحتلال عن العائلة وفرضت الحبس المنزلي على الأم واحد أبنائها لمدة خمسة أيام، بالإضافة إلى غرامة ماليّة بقيمة 5000 شيكل.



وفي سياق آخر أفرجت قوات الاحتلال عن الفتى محمود نمر عشوة بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 ايام وكفالة طرف ثالث، علما انه اعتقل فجر اليوم من منزله ببلدة سلوان.