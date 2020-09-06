وفاة طفل بحادث سير في خانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

توفي طفل جراء حادث سير وقع في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة مساء اليوم الاحد.



وأفادت شرطة المرور بغزة بوفاة الطفل "أحمد سلمان حسن أبو جزر" سنة ونصف إثر دهسه بالخطأ من قبل عمه، بينما كان يقود باص مرسيدس نص نقل في منطقة قيزان النجار بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.