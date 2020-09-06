البرغوثي يطلع وزير الشؤون الخارجية الألماني على مخاطر الاستيطان ومخططات الضم

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رام الله - دنيا الوطن

التقى د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اليوم في رام الله مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز أنن والوفد المرافق له بحضور ممثل ألمانيا لدى فلسطين.



وأطلع البرغوثي الوزير أنن على خطورة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك في المنطقة المسماة (E1)، وعلى استمرار الاستعدادات الإسرائيلية لتنفيذ مخططات الضم التي ستدمر أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وستجر المنطقة بأسرها إلى وضع خطير ومتفجر.



وأكد البرغوثي على ما تجلى من إجماع وطني على رفض (صفقة القرن) التي طرحها ترامب والتي من شأنها تكريس نظام الأبرتهايد والتمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني.



كما أشار إلى أهمية الجهود التي تبذل لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية والتي يمكن أن تفتح الطريق لإجراء الانتخابات الديمقراطية.



وأكد الوزير الألماني تمسك الحكومة و الدولة الألمانية بموقفها بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق السلام على أساس القانون الدولي وحل الدولتين.