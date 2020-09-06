بريطانيا.. تظاهرة تطالب بإغلاق مصانع أسلحة إسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

نظم ناشطون مؤيدون للقضية الفلسطينية تظاهرة بالعاصمة البريطانية لندن، للمطالبة بإغلاق مصانع شركة الأسلحة الإسرائيلية "Elbit Systems" في البلاد.



ووفق وكالة (وفا) فقد رفع المشاركون العلم الفلسطيني خلال التظاهرة التي دعت إليها منظمة "مجموعة العمل من أجل فسطين" (مقرها لندن).



واجتمع المتظاهرون في منطقة هولبورن، التي تضم مكتبا لـ"Elbit Systems"، ورفعوا لافتات تطالب بإغلاق شركة الأسلحة التي تقتل أطفال فلسطين.



وقال متحدث باسم المتظاهرين، إن هدفهم التنديد بالشركات والمؤسسات التي تشكل أدوات للاحتلال والظلم الممارس من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين.



وأكدأن الشركات الإسرائيلية مثل "Elbit Systems"، تقوم باختبار الأسلحة التي تنتجها على الفلسطينيين وأطفالهم، قبل طرحها للبيع.



و"Elbit Systems"، شركة دفاع إسرائيلية تنشط في مجال الطائرات المسيرة، وأنظمة المراقبة والاستطلاع الاستخبارية، والتقنيات الكهروضوئية.



ولدى الشركة مصانع في بريطانيا تعمل على إنتاج محركات الطائرات المسيرة.