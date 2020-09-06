مستوطن يدهس طفلاً في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مساء اليوم الأحد، طفل فلسطيني جرّاء دهس من قبل مستوطن قرب مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.



وأفاد شهود عيان بأن مستوطن أقدم على دهس الطفل بمركبته وإصابته بجروح متوسطة قبل أن يفر من المكان باتجاه مستوطنة كريات أربع.



وذكر الشهود أن الطواقم الطبية الفلسطينية قدمت الإسعافات الأولية للطفل المصاب قبل نقله إلى المشفى لمتابعة علاجه.



وفي العادة تتنصل سلطات الاحتلال من المسؤولية عن عمليات الدهس التي يتعرض لها الفلسطينيين بواسطة الآليات العسكرية أو مركبات المستوطنين وترفض تقديم أي تعويضات للمصابين.



وتسجل مدينة الخليل وبلدتي الزاوية واللبن الشرقية قرب نابلس أكثر المناطق من حيث عمليات الدهس من قبل المستوطنين، وأدى عدد منها إلى استشهاد العديد من المواطنين وفي الغالب تسجل ضد مجهول.