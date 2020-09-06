إسرائيل: قرار بفرض نظام منع التجوال الليلي على المناطق الموبوءة



وقد اجتمع رئيس الوزراء مع رؤساء الأحزاب الدينية على خلفية الانتقادات التي وجهها إليه هؤلاء الرؤساء لشمل المدن والأحياء التي يقطنها المتزمتون في قائمة المناطق الحمراء.





وأفيد أنهم طالبوا من نتنياهو أن يغير القرار بفرض الإغلاق على هذه المدن والمناطق، كما أفيد أن قائمة التجمعات السكنية تشمل أم الفحم والطيرة وكفر قاسم وحيي السابع والثامن في اللقية وعدد من أحياء شرقي القدس هي العيساوية والطور والشياح وباب الساهرة والشيخ جراح ووادي الجوز.



وفي حال مصادقة اللجنة الوزارية الخاصة على الخطة فإنها ستدخل حيز التنفيذ غداً، وقد أعلن قائد الجبهة الداخلية الميجر جنرال اوري غوردين، أن الجيش سيعزز قوات الشرطة بـ 500 جندي لمساعدتها على تطبيق فرض الاغلاق .



الى ذلك مددت (كنيست) مساء اليوم حالة الطوارئ في إسرائيل بـ 60 يوماً آخر.



رام الله - دنيا الوطنتناقش اللجنة الوزارية الخاصة بمكافحة (كورونا)، خطة بديلة لفرض إغلاق شامل على المناطق الموبوءة.وتنص الخطة الجديدة التي بلورها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على فرض نظام منع التجوال ليلا على حوالي 40 تجمعاً سكنياً مصنف بأحمر، وذلك من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة فجراً.كما سيتم في هذه المناطق إغلاق مؤسسات التعليم باستثناء رياض الأطفال والتعليم الخاص، كما يتم إغلاق المحال التجارية ما عدا تلك المصنفة بحيوية.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد أرجأ جلسة اللجنة الوزارية الخاصة لتحديد قائمة التجمعات السكنية الحمراء التي سيفرض عليها الإغلاق ابتداءً من يوم غد، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).