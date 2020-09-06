منذ 23 مايو.. بريطانيا تسجل أعلى مستوى من الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت بريطانيا اليوم الأحد، أعلى مستوى من الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)، منذ 23 آيار/مايو الماضي.



وأعلنت السلطات الصحية في البلاد، تسجيل 2988 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وهو الأعلى منذ نحو ثلاثة أشهر ونصف.



وقالت: إن عدد الوفيات ظل منخفضا مع تسجيل حالتي وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.