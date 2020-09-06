شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: فتح باب التسجيل أمام العالقين في الوطن الى إسطنبول ودبي

الخارجية الفلسطينية: فتح باب التسجيل أمام العالقين في الوطن الى إسطنبول ودبي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية عن توفر رحلتين للخطوط الملكية أمام العالقين في الوطن الراغبين في السفر الى كل من اسطنبول بتاريخ 9/11 ودبي بتاريخ 9/16.    

  وأكدت أنه على الراغبين في السفر على متن اي من الرحلتين التسجيل على الرابط الالكتروني، على أن يفتح الرابط للتسجيل على رحلة اسطنبول ابتداء من الساعة السابعة من مساء هذا اليوم الاحد الموافق 06/09/2020، ويغلق في تمام الساعة السابعة من مساء يوم غد الاثنين الموافق 07/09/2020.             

وأكدت الخارجية أنه يبدأ التسجيل على نفس الرابط لرحلة دبي من الساعة السابعة من مساء هذا اليوم، ويغلق في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاربعاء المقبل 09/09/2020.                

وأكدت الخارجية أنه ستتم مغادرة المسافرين الى اسطنبول ودبي على متن الرحلتين المذكورتين اعلاه قبل الموعد المحدد لكل منهما بيوم واحد، وسيمكث المسافر ليلة في فندق المطار على نفقتهم الخاصة.                         

وطلبت الوزارة من المواطنين المرشحين للسفر للخارج عدم حجز اية تذاكر أو التوجه للسفر عبر المعابر والحدود الا إذا كانوا مسجلين ضمن كشوفات وزارة الخارجية والمغتربين التي ترفع للجهات الاردنية المختصة من خلال الوزارة، ومبلغين من قبل الفريق المختص في الوزارة بحصولهم على الموافقات اللازمة.

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