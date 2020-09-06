شؤون فلسطينية

مشتهى: ثلاثة ملايين شيكل خسائر شركات الحج والسياحة نتيجة (كورونا) والحصار

مشتهى: ثلاثة ملايين شيكل خسائر شركات الحج والسياحة نتيجة (كورونا) والحصار
خاص دنيا الوطن
أكد وسيم معين مشتهى، رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر بقطاع غزة، عضو جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة، عضو لجنة المتابعة للقطاع الخاص، أن حوالي 2000 نسمة يعملون في قطاع السياحة والسفر والحج والعمرة، أصبحوا في عداد البطالة نتيجة انتشار فيروس (كورونا) المستجد، والحصار والانقسام.

وأوضح مشتهى في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن الحكومة الفلسطينية أنشأت صندوق عز، لافتا إلى أنه لم يُفد صاحب شركة واحد، بالاضافة إلى أن وزارة العمل أخذت كشوفات بأسماء العاملين في هذا القطاع ولكن لا أحد يلتفت لهم.

وقال: "توجهنا إلى وزارة التنمية الاجتماعية لانقاذ هذا القطاع، ولكن لا مجيب، وبالتالي أصبحنا طوابير بطالة، حيث أن شركات السياحة والسفر هي واجهة البلد، وشركات الحج والعمرة هي تعظيم الركن الخامس من الاسلام، والقادم مجهول".

وأضاف مشتهى: "أكثر من سبعة أشهر وأبواب شركات الحج والعمرة والسياحة والسفر مفتوحة، ولكن لا يوجد أحد يدق الباب او يعيننا، فلماذا لا يتم الرد علينا، ونحن أول من كسرنا الحصار بموضوع العمرة".

وفي السياق، أكد مشتهى، أن شركات الحج والعمرة والسياحة والسفر، خسرت مبلغ اكثر من 3 مليون دولار نتيجة انتشار فيروس (كورونا) الانقسام الحصار المفروض على القطاع، منوها في الوقت ذاته إلى أن يتم دفع إيجارات محلات، ورواتب موظفين، ومصاريف تشغيلية بالاضافة الى فواتر الكهرباء، كذلك توقف موسم الحج لأول، وتكرار التوقف لموسم العمرة، ولكن لا يتم الحصول على اي ايرادات، وعدم الدعم المادي او المعنوي، بالاضافة إلى أن موسم هذه الشركات هو لمرة واحدة فقط في العام، حيث يتم الانتظار للعام المقبل لكي تعمل.

ولفت مشتهى، إلى أنه عندما انشيء صندوق عز، فإن الحكومة الفلسطينية أعلنت حينها أن 21% مخصصة للقطاع السياحي، ولم يصل هذا القطاع أي شيء.

وفي السياق، أكد مشتهى، أن قطاع السياحة والسفر وشركات الحج والعمرة، تأثرت كذلك بسبب امتناع التجار الفلسطينيين في غزة من السفر الى البلدان مثل الصين وتركيا والامارات ومصر، بالاضافة على صعيد الطلبة الذين يدرسون في الجامعات العربية، كذلك قطاع إصدار جوازات السفر بسبب مع التجول وإغلاق نقابة المحامين.

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