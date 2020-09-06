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شاهد: مناطق في السودان تغرق بشكل كامل وأعداد الوفيات ترتفع لأكثر من 100

شاهد: مناطق في السودان تغرق بشكل كامل وأعداد الوفيات ترتفع لأكثر من 100
رام الله - دنيا الوطن
لقي ثلاثة مسنين حتفهم في منطقة سنجة، وسط السودان، بعد أن ابتلعتهم مياه الفيضانات العارمة التي اجتاحت مساحات كبيرة من البلاد وأحدثت دمارا واسعا وخسائر كبيرة.

وقالت شبكة (سكاي نيوز): إن الأشخاص الثلاثة كانت أعمارهم فوق السبعين عاما، لافتا إلى أن أحدهم مصاب بشلل جزئي وآخر مكفوف والثالث كان يعاني مرضا عضالا.

وأوضحت أن الثلاثة كانوا يسكنون بشكل دائم وبسعر رمزي في وكالة إيواء بسوق المنطقة، وينامون مع عشرات الأشخاص في "عنبر مبني من مواد محلية".

وأشارت إلى أن جثث الأشخاص الثلاثة وجدت في أماكن مختلفة، بعد أن عجزوا على ما يبدو عن الوصول إلى مكان آمن، بسبب معاناتهم الصحية.

وارتفع عدد ضحايا الفيضانات إلى أكثر من 100 قتيل، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى، فيما فقدت أكثر من 65 ألف أسرة المأوى، بعد أن دمرت مساكنهم كليا وجزئيا.




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