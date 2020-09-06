الإفراج عن الأسير معاذ دويات بعد اعتقال بسجون الاحتلال أربع سنوات ونصف

معاذ دويات

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال اليوم الأحد عن الأسير معاذ عيد دويات من بلدة باهر بالقدس، وذلك بعد اعتقال دام أربع سنوات ونصف.



وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت معاذ دويات بتاريخ 7/3/2016، وأدانته المحكمة الإسرائيلية، بالتخطيط للقيام بعمل عسكري، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف.



وتنقل دويات منذ اعتقاله وانتهاء التحقيق معه وإصدار الحكم ضده بين عدة سجون، الى أن تحرر اليوم من سجن النقب الصحراوي.