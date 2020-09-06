محافظة طوباس تسجل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.
وأضافت: أنه تم تسجيل حالتي تعافٍ من طوباس، وبذلك يصبح عدد الإصابات النشطة 54 حالة، وعدد حالات التعافي 64 حالة.
أعلنت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.
ووفق تصريح للمحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك)، فإن الإصابات موزعة، على "طوباس" و"الفارعة" و"عقابا".
وأضافت: أنه تم تسجيل حالتي تعافٍ من طوباس، وبذلك يصبح عدد الإصابات النشطة 54 حالة، وعدد حالات التعافي 64 حالة.
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