محافظة طوباس تسجل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا)





ووفق تصريح للمحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك)، فإن الإصابات موزعة، على "طوباس" و"الفارعة" و"عقابا".



وأضافت: أنه تم تسجيل حالتي تعافٍ من طوباس، وبذلك يصبح عدد الإصابات النشطة 54 حالة، وعدد حالات التعافي 64 حالة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.