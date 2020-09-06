دولي

جيش الاحتلال يجري مناورة غداً في "كريات شمونة" وصفد وحيفا

جيش الاحتلال يجري مناورة غداً في "كريات شمونة" وصفد وحيفا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح غد الاثنين مناورة في عدة أماكن تحتوي على أبنية مهدمة في "كريات شمونة" وصفد وحيفا.

ووفق ما ذكر المتحدث باسم الجيش، فإن المناورة تنتهي ظهر الأربعاء، فيما سيتخللها محاكاة محاولات إنقاذ مختلفة من مواقع الدمار، وستكون هناك حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات.

يشار إلى أن جيش الاحتلال بدأ اليوم مناورة عسكرية، تبدأ في  منطقة "فرقة الضفة" تنتهي مساء الثلاثاء.

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