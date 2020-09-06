عكرمة صبري يحذر من إغلاق الاحتلال للمسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

حذر رئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس، خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، من استغلال الاحتلال أزمة (كورونا) لإغلاق المسجد الأقصى المبارك، وذلك لإخلاء المنطقة بأكملها من المقدسيين، وتسهيل اقتحامات المستوطنين.



وأكد في تصريحات نقلها موقع (حرية نيوز)، أن الاحتلال يتخذ من (كورونا) حجة واهية لتأزيم الأوضاع في المسجد الأقصى، وتنفيذ مخططاته ورفع يد الأوقاف الإسلامية عن المسجد وإغلاقه، وهذا ما لن نسمح به.



وفيما يتعلق بالالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي (كورونا) خلال الصلاة بالمسجد الأقصى أكد أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وكل مصل ملزم بوضع الكمامة إضافة لوجود سجادته الخاصة بحوزته للصلاة.



وقال صبري: "الأقصى مغيب لدى العرب والمسلمين والبوصلة انحرفت عن القدس، وما نراه على أرض الواقع يؤكد ليست ضمن سلم أولوياتهم".



وكشفت وسائل إعلام إسرائيلي، النقاب عن مخطط إسرائيلي لإغلاق المسجد الأقصى، ومنع المسلمين من الصلاة فيه، بحجة تفشي (كورونا)، فيما أرجأت حكومة الاحتلال جلسة كانت مقررة اليوم لمناقشة إغلاق قبة الصخرة والمسجد الأقصى.



واتهمت المرجعيات الدينية بالقدس، في بيان لها سلطات الاحتلال بالعمل على تغيير الواقع التاريخي والديني والقانوني في المسجد الأقصى المبارك بالقوة.



وأكدت المرجعيات أن الأقصى يتعرض لهجمة شرسة من قبل الاحتلال وأدواته بهدف المساس بالمسجد بكل مكوناته المعمارية والإنسانية وموظفيه والعاملين فيه، لدرجة لا تحتمل.