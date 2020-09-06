طالع رابط الفحص.. صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة غداً الاثنين





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عن صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة غدًا الاثنين عبر فروع بنك البريد.ودعت الوزارة في تصريح نقلتها وكالة (الرأي) الحكومية المحلية بغزة، المستفيدين إلى الالتزام بآلية الصرف حسب الأحرف الأبجدية مع ضرورة الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة.