شؤون فلسطينية

حماس: تزايد إصابات الأسرى بفيروس (كورونا) يعكس حالة الإهمال الطبي

حماس: تزايد إصابات الأسرى بفيروس (كورونا) يعكس حالة الإهمال الطبي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، أن إصابة الأسيرين في سجون الاحتلال حسن شحادة وسليم إدريس بفيروس كورونا يعكس حالة الإهمال الطبي التي تمارسها إدارة السجون.

وقال قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن تزايد أعداد المصابين بفيروس (كورونا) يشكل خطرا حقيقيا على حياة الأسرى يتطلب تدخلا جادا من المؤسسات الدولية، مضيفا أن هناك تعمدا من إدارة السجون بعدم توفير سبل الوقاية للأسرى من الفيروس، ومنع كل الأدوات اللازمة للحماية من العدوى.

ونبه قاسم إلى أن هذا الاستهتار من مصلحة السجون بحياة الأسرى لأن الاحتلال يتعامل بمنطق البلطجة والتمرد على كل القوانين الدولية.

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