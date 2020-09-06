الشيخ يبحث آخر المستجدات مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية





وأكد الشيخ على استمرار موقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس أنها في حل من كافة الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية طالما أن إسرائيل لا تتراجع عن مخططاتها في "الضم" ورفض (صفقة القرن).





وتقدم الشيخ بالشكر لألمانيا على ما تقدمه من دعم وإسناد للشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك الدعم الألماني في القطاعات المختلفة للسلطة الوطنية الفلسطينية.





من ناحيته أكد الوزير الألماني، أن ألمانيا ملتزمة بالشرعية الدولية وبحل الدولتين ورفض سياسة الضم.







وحضر اللقاء سفير ألمانيا في فلسطين، كريستيان كلاجس وطاقمان من مكتب الوزير والضيف.





رام الله - دنيا الوطنبحث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية السيد نيلز أنين، آخر المستجدات السياسية خاصة في ما يتعلق بمحاولة الحكومة الإسرائيلية بتطبيق خطة الضم ومصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح بناء وتوسيع المستوطنات غير الشرعية.