الاقتصاد بغزة: الفترة الماضية حررنا 546 محضر ضبط لتجار مخالفين

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن

أكد عبد الفتاح موسى، المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، أن وزارته تنسق للتجار بين الحواجز لايصال المواد الغذائية والمحلات التجارية، ولكل نقاط البيع، لافتا إلى أنه تم تقسيم المحافظات الى مربعات، وكل منها تحتوي على نقاط لبيع الخضراوات ومخبز وسوبرماركت والدواجن، وهي بعيدة عن مركز المدينة، حيث أن الأسواق الشعبية جميعها مغلقة؛ بسبب انتشار فيروس (كورونا).



وقال موسى لـ"دنيا الوطن": "وزارة الاقتصاد تنسق مع وزارة الداخلية لفتح بعض المحلات، وحل بعض المشاكل التي قد تحدث، حيث يتم ذلك عبر الطواقم التفتيشية لعمل محاضر ضبط للمخالفين، فقد تم اطلاق الرقم المجاني بالوزارة وهو 1800112233 وأسندناه بعشرة أرقام جوالات لاخذ شكاوى المواطنين، فبمجرد أن تصل الشكوى للمحافظة، تقوم الطواقم التفتيشية بالذهاب للمكان وتحرير المخالفة".



وأضاف موسى: "تقريبا من يوم 25 آب/ أغسطس وحتى 5 أيلول/ سبتمبر، تم تحرير 546 محضر ضبط، وقامت بـ220 جولة تفتيشية في محافظات قطاع غزة، وزارت تقريبا 2524 نقطة او منشأة اومكان للتفقد، فطبيعي جدا عملية طبط الاسعار والتفتيش ويكون من خلالها اتلاف بعض المواد الغذائية التي تكون غير مطالبة للمواصفات الفلسطينية ومنتهية الصلاحية".



وأشار الناطق باسم وزارة الاقتصاد بغزة، إلى ان الطواقم التفتيشية، تعمل بنظام الشيفت، هناك شيفت صباحي ومسائي، لتغطية العمليات في هذه الجائحة، منوها في الوقت ذاته إلى أن هناك تنسيقاً بين وزارات الاقتصاد والزراعة والصحة والبلديات والداخلية؛ للتخفيف عن المواطن ولحل أي اشكالية لأي مواطن مع اي محافظة.