سلفيت: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لسيدة سبعينية من "سرطة"
رام الله - دنيا الوطن
أفاد محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل مساء اليوم الأحد، بإصابة جديدة لسيدة سبعينية من "سرطة" بفيروس (كورونا) المستجد.
أفاد محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل مساء اليوم الأحد، بإصابة جديدة لسيدة سبعينية من "سرطة" بفيروس (كورونا) المستجد.
وأضاف أن السيدة ذهبت إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله للعلاج وهناك تم فحصها، وتبين إصابتها بالفيروس، واحتمال إصابتها من بيت العزاء في "سرطه".
ودعا كميل في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، المواطنين لعدم المشاركة بالأفراح أو الأتراح و"لا حرج في ذلك".
ووجه كلامه للمواطنين بأن "حياتكم أهم من المشاركة بأي تجمع ولأي سبب كان".
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