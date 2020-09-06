سلفيت: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لسيدة سبعينية من "سرطة"





ودعا كميل في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، المواطنين لعدم المشاركة بالأفراح أو الأتراح و"لا حرج في ذلك".





ووجه كلامه للمواطنين بأن "حياتكم أهم من المشاركة بأي تجمع ولأي سبب كان".

وأضاف أن السيدة ذهبت إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله للعلاج وهناك تم فحصها، وتبين إصابتها بالفيروس، واحتمال إصابتها من بيت العزاء في "سرطه".