قلقيلية: اجتماع لمناقشة الواقع الوبائي بالمحافظة وتوفير مركز علاج لمرضي (كوفيد-19)





وتم اعتماد مشفى عمر القاسم في بلدة عزون التابع لجمعية الرعاية الصحية مركزاً لعلاج مرضى (كورونا) مع توفير كافة احتياجاته اللوجستية والكوادر الطبية المؤهلة خلال يومين.



وشارك في الاجتماع اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية، د.كمال الشخرة مسؤول ملف (كورونا) في فلسطين ومدير عام الرعاية الصحية وممثلا عن وزيرة الصحة والوفد المرافق له، اللواء اياد الاقرع عضو المجلس الثوري، محمود ولويل امين سر حركة فتح، د.هاشم المصري رئيس بلدية قلقيلية، طارق شاور رئيس الغرفة التجارية، وممثلين عن القطاع الصحي في المحافظة.



وشكر المحافظ اشتية على دعمه واهتمامه بقضايا المحافظة، وحيا جهود وزارة الصحة ممثلة بالوزيرة الكيلة وأكد على جهود الطواقم الطبية التي بذلت جهودا مضاعفة منذ بداية الجائحة، وطالب بضرورة العمل على توفير مركز العلاج المتفق عليه في السرعة الممكنة نظرا لتفشي الفايروس ولتامين الخدمة الصحية اللازمة للمصابين.



من جهته حيا الدكتور كمال الشخرة صمود أهالي محافظة قلقيلية وتحديهم لاجراءات الاحتلال الظالمة، ووجه الشكر للمؤسسة الامنية ولحركة فتح على دعمهم المتواصل لجنود وزارة الصحة الفلسطينية، وابدى تفهمه لاحتياجات محافظة قلقيلية الملحة من اجل مواجهة تفشي الفيروس.





وأكد على أهمية تظافر كافة الجهود الرسمية والشعبية لتوفير كافة الامكانات المستعجلة، مشيرا الى ان رئيس الوزراء ووزيرة الصحة اعطوا التوجيهات بالتعجيل في توفير احتياجات محافظة قلقيلية.



وقدم ممثلو القطاع الصحي واعضاء اللجنة الصحية التي تم فرزها من قبل لجنة الطوارئ استعراضا للواقع الوبائي وسلموا الدكتور كمال الشخرة تقريرا مفصلا بالاحتياجات اللازمة لتجهيز المركز المطلوب، ويشمل التقرير مواد لوجستية وكوادر طبية مؤهلة.





رام الله - دنيا الوطنبناءً على توجيهات د.محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء وبايعاز من وزيرة الصحة، د.مي كيلة عقد في دار محافظة قلقيلية اليوم اجتماعا لمناقشة الواقع الوبائي في المحافظة وتوفير مركز علاج لمرضي (كوفيد-19).