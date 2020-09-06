قلقيلية: تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة وتعافي 23 حالة

أفادت محافظة قلقيلية، مساء اليوم الأحد، بتسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).





وأضافت في تصريح عبر حسابها على (فيسبوك): أن 18 من الإصابات، كانت في مدينة قلقيلية، فيما كانت هناك إصابة واحدة في "جيت".





وبذلك يبلغ مجموع الإصابات لهذا اليوم 28، إصابة، فيما تعافي 23 حالة كانت مصابة بالفيروس (كورونا).



وبلغ مجموع الإصابات النشطة في محافظة قلقيلية، حتى مساء اليوم 509 إصابة نشطة.

رام الله - دنيا الوطن