معروف: لا يمكن الحديث حتى اللحظة عن استئناف الدراسة في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد سلامة معروف رئيس المكتب الاعلامي الحكومي بغزة، أن معبر رفح سيفتح أمام المواطنين في حال تهيئة الظروف اللازمة لذلك.



وقال معروف: إن الظروف اللازمة لفتح معبر رفح البري مرتبطة بأوضاع قطاع غزة والجانب المصري معًا، مضيفًا: "نسعى جاهدين للإسراع في عملية فتح المعبر بمجرد تهيئة الظروف والأوضاع لذلك".



وأضاف: قيادة العمل الحكومي في قطاع غزة على إطلاع بمسألة معبر رفح وتتابع الأمر بشكل مستمر، متابعًا: "نحن نعد أبناء شعبنا من العالقين سواء في داخل أو خارج قطاع بأن ملف معبر رفح على طاولة قيادة العمل الحكومي بشكل دائم".



وفي سياق آخر، قال: إنه لا يمكن الحديث حتى اللحظة عن استئناف الدراسة في القطاع، ووزارة التربية والتعليم تتابع عملية التعليم عن بعد بعد رفع المنهاج الدراسي عبر بوابة روافد.



وأكد معروف أن يوم الثلاثاء موعد صرف المنحة القطرية لــ 170 ألف شخص، لافتًا إلى وجود أكثر من 200 نقطة لصرف المنحة القطرية وذلك وفقا لإجراءات السلامة.



كما أشار إلى أن سياسة الفصل بين المحافظات يقلل من انتشار الفيروس، لافتًا إلى أن منحنى الإصابات هو من يحدد الإجراءات التي نقوم بها.