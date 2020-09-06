المواصلات بغزة: أجرينا عمليات تعقيم لميناء غزة وتسهيله أمام حركة الصيادين

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن

أكد المهندس خليل الزيان، مدير دائرة الترخيص والنقل في وزارة النقل والمواصلات بقطاع غزة، أن وزارته مستمرة في إجراءاتها للتخفيف عن المواطن الفلسطيني في ظل انتشار فيروس (كورونا) المستجد.



وأوضح الزيان في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أنه منذ بداية العام وانتشار الفيروس حول العالم ودخوله على قطاع غزة، كان هناك تخفيض على رسوم مركبات الديزل العمومي والعمومي الداخلي بنسبة 50%، وتبع ذلك قرار تخفيض على رسوم الديون المتراكمة على المركبات الخصوصي الديزل ومكاتب التاكسيات.



وقال الزيان: "ومن ضمن القرارات تم اعفاء شركات الباصات، كونها توقفت بشكل كامل مع بداية العام، وذلك عن ستة أشهر الثانية من هذا العام".



وأضاف: "الوزارة لازالت جهودها موجودة فيما يتعلق بادخال المركبات المستوردة عبر معبر بيت حانون/ ايرز شمالي قطاع غزة، بالاضافة الى تعقيم ميناء غزة وتسهيله امام حركة الصيادين".



وأشار الزيان إلى أنه يمنع التجول في محافظات قطاع غزة، باستثناء سيارات الاسعاف والشرطة؛ لخطورة الوضع الموجود، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه سيكون هناك ترتيبات تتعلق بالتسهيلات والإجراءات على ابناء الشعب الفلسطيني، وذلك بعد الانتهاء من جائحة (كورونا).



وفي السياق، أكد مدير دائرة الترخيص والنقل في وزارة النقل والمواصلات بقطاع غزة، أن هناك عدة مركبات دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون، وذلك قبل أسبوع أو أكثر من انتشار الفيروس بالقطاع، وتم حجزها في المعبر بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، وتوجهت طواقم وزارة النقل والمواصلات لتعقيمها وترتيبها وفحصها حسب الإجراءات المتبعة بالقانون الفلسطيني.