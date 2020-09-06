الرئاسة: نستهجن الحملة المغرضة التي تتعرض لها رئيسة الديوان "انتصار أبو عمارة"

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت الرئاسة الفلسطينية: إنها تستهجن بشدة ما أسمتها "الحملة المغرضة التي تتعرض لها رئيسة ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة".



ووقالت الرئاسة وفق ما نقلت وكالة (وفا): "نُهيب بوسائل الإعلام عدم فتح المجال للمساس بالشخصيات الوطنية والاعتبارية، حيث إن انتصار أبو عمارة قضت عمرها كاملا بالعمل في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في الوطن والشتات، في خدمة أبناء شعبنا وقضيتنا الوطنية".



وأكدت الرئاسة أن محاولات التشويه هذه لا تخدم سوى أعداء الشعب الفلسطيني.